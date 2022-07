Tiedustelutiedot: Hyökkääjän momentum on heikentynyt

Menetettyään Lysitšanskin kaupungin hallinnan ovat Ukrainan joukot onnistuneet torjumaan Venäjän hyökkäyksiä, arvioi Britannian puolustusministeriö tiedustelulähteisiin nojaten lauantaina. Kaupungin menetyksen jälkeen ukrainalaisten puolustuslinja on aikaisempaa lyhyempi, mikä on mahdollistanut tulivoiman ja joukkojen keskittämisen Venäjän ”momentumin” heikentämiseksi.

Samalla Venäjän operaatio jatkuu aiempaa pienimuotoisempana, ja maan onkin arvioitu keräävän voimiaan uuteen hyökkäykseen. Tällä hetkellä taistelut Lysitšanskin länsipuolella keskittyvät välille Siversk-Bahmut. Venäjä väittää edenneensä Siverskin kaupunkiin, mutta britit muistuttavat maan myös aikaisemmin antaneen valheellisia tietoja sotamenestyksestään.

Propagandan vastaanottajana ei ole pelkästään kotiyleisö, vaan valheilla pyritään myös parantamaan omien sotilaiden taistelumoraalia, brittitiedustelu toteaa.

Russia has previously made premature and false claims of success. This is likely at least in part aimed at demonstrating success to domestic audiences and to reinforce the morale of the fighting forces.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2022