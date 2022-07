Hyökkäys saattaa hidastua hetkeksi – Venäjä kerää voimiaan

Venäjä saattaa väliaikaisesti hidastaa hyökkäystään ja koota joukkoja uutta hyökkäystä varten, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konašenkov ilmoitti torstaina, että Venäjän joukot Ukrainassa pysähtyvät lepäämään ja keräämään takaisin taistelukykyä.

ISW:n mukaan tämä “operatiivinen tauko” ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Venäjä aikoisi lopettaa ilmaiskut kokonaan.

Venäjän joukot keskittyvät pienimuotoisiin hyökkäystoimiin, kun ne täydentävät joukkoja ja asettavat edellytykset suuremmalle hyökkäykselle tulevina viikkoina tai kuukausina.

Ajatushautomon mukaan Venäjän alueet jatkavat edelleen omien vapaaehtoisten yksiköiden luomista korvaamaan Ukrainan sodassa kärsittyjä tappioita.

