Tiedustelun video näyttää hyökkääjän helikopterin tuhon Venäjän lentokentällä

Mi-8-kuljetushelikopteri väitetysti tuhottiin Kryazhin lentotukikohdassa Venäjän Samaran kaupungissa keskiviikkona, kertoo Ukrainan sotilastiedustelu HUR viestipalvelu X:ssä.

Ukraina ei ole ilmoittanut olevansa vastuussa tapauksesta, mutta HUR jakoi sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti kyseisen helikopterin palavan yöllä.

Helikopterin arvioidaan maksavan noin 9–14 miljoonaa euroa.

– Hyökkääjä käytti tätä helikopteria sodassa Ukrainaa vastaan kuljettaakseen aseita ja henkilökuntaa, HUR väittää.

Asiasta kertoo muun muassa Kyiv Independent, joka ei ole pystynyt vahvistamaan väitteitä riippumattomista lähteistä.

Venäjällä ja hyökkääjän miehittämillä Ukrainan alueilla on raportoitu useista tulipaloista ja sabotaasi-iskuista sen jälkeen, kun Moskova aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Ukraina kertoi tiistaina tuhonneensa arvokkaan venäläisen tutkajärjestelmän Venäjän puolella rajaa. Modernisoitua Nebo-U-tutkaa käytettiin ukrainalaisten mukaan muun muassa venäläisten pommituslentojen tukemiseen. Tutkan kerrotaan olevan vajaan sadan miljoonan euron arvoinen.

Ukrainaska Pravdan mukaan tutkan tuhonnessa hyökkäyksessä Brjanskin alueella käytettiin peräti seitsemää pommilennokkia.

A Mi-8 helicopter has been destroyed at Kryazh airfield, Samara, Russia on April 17, 2024 – Ukrainian Defense Intelligence.

A helicopter of this type is worth $10-15 million.

Glory to Ukrainian Heroes! pic.twitter.com/RxCYSfzrdd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2024