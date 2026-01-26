Tiedustelu varoittaa: Venäjä kehittää koko ajan uusia häirinnän keinoja

Latvian tiedustelupalvelu SAB julkaisi maanantaina vuoden 2025 raporttinsa, jossa varoitetaan muun muassa, että Venäjä todennäköisesti yrittää vaikuttaa Latvian parlamenttivaaleihin kuluvan vuoden syksyllä.

— Venäjä uskoo olevansa suorassa vastakkainasettelussamme lännen kanssa, ja tämä uskomus on vain vahvistunut vuosien varrella, raportissa todetaan.

Raportissa todetaan myös, että Venäjä kehittää jatkuvasti uusia hybridimenetelmiä heikentääkseen länttä ja laajentaakseen vaikutusvaltaansa. Samalla toki myös vanhat keinot ovat käytössä, mutta uusiin on myös varauduttava. Mitä ne ovat, ei tiedustelu vielä paljasta. Muuten Venäjä voisi vaihtaa ja muuttaa taktiikoitaan sellaisiin, joita tiedustelu ei vielä tunne.

Yksi Venäjän yhä useammin käyttämistä työkaluista on Latvian mustamaalaaminen kansainvälisellä näyttämöllä ja pyrkimys luoda kansainvälistä painetta Latvialle, jotta se muuttaisi suhtautumistaan ​​Venäjään ja paikalliseen venäläisväestöön.

SAB:n raportissa todetaan, että Venäjän näkemys Latviasta on alkanut yhä enemmän muistuttaa sitä, miten Venäjä näki Ukrainan ennen sotaa.

— Venäjä ei tällä hetkellä ole suora sotilaallinen uhka Latvialle, mutta merkit viittaavat mahdollisiin pidemmän aikavälin suunnitelmiin, raportissa todetaan. Ja Venäjä jatkaa militarisointia, vaikka Ukrainan sota päättyisi.

Raportti nostaa esiin kiinnostavan yksityiskohdan droonisodankäynnistä. Sen mukaan Ukrainan sodassa droonit aiheuttavat jo noin 70-80 prosenttia kaikista kuolemista. Tuliaseet, tankit, tykistö ja miinat aiheuttavat paljon vähemmän kuolemia.

— Tämä tekee sodan taktiikasta dynaamisempaa, mutta vähentää mahdollisuutta, että kumpikaan osapuoli voisi tehdä strategisen läpimurron, raportissa todetaan.

Tämä tarkoittaa, että sodan kulkuun vaikuttaa enemmän länsimaiden sotilaallinen ja poliittinen apu, raportin kirjoittajat päättelevät. Aluksi droonit auttoivat ukrainalaisia ​​torjumaan Venäjän hyökkäyksen, mutta vuoden 2024 lopusta lähtien droonisota on toiminut enemmän Venäjän eduksi.

SAB kertoo myös, että Venäjän suunnittelee rakentavansa Valko-Venäjälle droonitehtaan, joka tuottaisi 100 000 droonia vuodessa. Valko-Venäjällä toimii jo ainakin 500 yritystä, jotka palvelevat Venäjän sotateollisuutta.