Tiktokin takaa paljastui yhteys Kiinan viranomaisiin

Kiinalainen teknologia on uhka, varoittaa Viron ulkomaantiedustelu. Se paljastaa vuosikatsauksessaan miten Kiinan itseajavien autojen valotutkateknologia lähettää tiedon koko ympäristöstään kiinalaiseen tietokantaan. Tiedustelun mukaan myös suositun sosiaalisen median videopalvelu Tiktokin takaa löytyy yhteys Kiinan valtion tietoturvaviranomaisiin.

Aiemmin helmikuussa Alankomaiden tiedustelut AIVD ja MIVD kertoivat, että kiinalainen verkkovakoilukampanja onnistui pääsemään Alankomaiden asevoimien suljettuun tietoverkkoon, jota käytti noin 50 ihmistä. Turvaluokiteltua tietoa tässä verkossa ei asiasta kertoneen Euractiv-julkaisun mukana käsitelty.

Myös Suomessa Suojelupoliisi on kertonut toistuvasti, että Kiina kohdistaa Suomeen tiedustelua. Erityisesti Kiinaa kiinnostavat tiede ja teknologiakehitys. Myös Alankomaiden AIVD kertoi keväällä, että Kiinan keskeinen vakoilun kohde on ASML-niminen yritys. Se on maailman johtava mikrosirujen valmistuksessa käytettävien tehdaslaitteiden valmistaja ja sen hallussa oleva patentoitu teknologia on välttämätön mikrosirujen tuottamiseksi.

Viron ulkomaantiedustelu käsittelee Kiinan tavoitteita teknologisen ylivallan saavuttamiseksi laajasti tiistaina ilmestyneessä vuosikatsauksessaan. Lännessä keskiverto kaduntallaaja kokee Kiinan teknologiaympäristön kokonaisuutena edelleen kaukaiseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi, vaikka Kiinan tavoitteista on ollut avoimesti ja helposti saatavilla tietoa jo ainakin vuosikymmenen ajan. Viimeisimpänä raportti mainitsee Kiinan globaalin tekoälyn hallintaan tehtävän aloitteen (Global AI Governance Initiative), joka esiteltiin sen kansainvälistä taloutta edistävän Belt and Road -hankkeen vuositapaamisessa. Kiina tähtää teknologiaylivoimassaan siihen, että sen teknologiaintegraatio on niin laaja ja sen keskinäisriippuvuudet järjestelmissä niin syviä, ettei sen teknologiasta ole enää mahdollista päästä eroon.

Huawei ja sen 5G-verkot ovat tästä varoittava esimerkki.

Tähän liittyvät esimerkiksi lidaria eli valotutkaratkaisuja hyödyntävät järjestelmät. Niitä tarvitsevat esimerkiksi itseohjaavat autot, robottipölynimurit ja vaikkapa ruokarobotit, joita Suomenkin kaduille valmistaa virolainen yritys. Nämä tarvitsevat valotutkia toimiakseen ja pystyäkseen esimerkiksi havaitsemaan, jos eteen tielle vierii pallo tai vaikkapa juoksee lemmikki tai lapsi. Viron ulkomaantiedustelu kertoo, että sillä on kuitenkin luotettavaa tiedustelutietoa siitä, että tällaisen valotutkavalmistajan tavoitteena on ollut skannata koko itseajavan auton ympäristö ja lähettää informaatio tietokantaan Kiinassa.

Tällaista tietoa voidaan käyttää tiedustelutarkoituksiin ja sitä voidaan yhdistellä muuhun jo saatuun tietoon. Esimerkiksi kasvojentunnistus- ja käyttäytymisdataan yhdisteltynä avautuu huomattava määrä hyytäviäkin mahdollisuuksia.

Yksi keskeinen varoitus koskee sosiaalisen median palvelu Tiktokia, jonka kautta saatavaa dataa voidaan käyttää tekoälyn kehittämisessä. Pelkkä Kiinan vastaavasta palvelusta Douyinista saatava tieto ei riitä Kiinan tarpeisiin saada informaatiota ihmisten toiminnasta, sillä käyttäytyminen on kulttuurisidonnaista.

Tiedustelu esittää raportissaan kaaviona Tiktokin ja Douyinin omistussuhteiden kautta yhteyden Kiinan valtioon. Tiktokin ja Douyninin data kulkee Beijing Douyin Information Service Co -nimiselle yhtiölle. Sen omistajien takaa löytyy neljän eri yrityksen kautta kulkeva ketju, jonka lopussa on Kiinan valtion tietoturvaviranomainen. Mainittakoon, että kaikki omistussuhteet eivät ole suuria. Mutta ne ovat olemassa.