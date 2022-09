Ukrainan takaisin valtaamalta Harkovan alueelta on löydetty joukkohautoja ja kidutuskammiota. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin mukaan samanlaisia tietoja on tulossa lisää.

– Saamani tiedot ja kuvat Izjumin kaupungista järkyttävät. Butšan karmeuksia moninkertaisesti. Todennäköisesti näitä epäinhimillisiä tietoja saamme jatkossa lisää.

– Korostaa länsimaille Ukrainan tukemisen tärkeyttä, jotta tällainen häpeämätön toiminta saadaan loppumaan, Limnéll toteaa Twitterissä.

Ukrainan viranomaiset kertovat löytäneensä 440 merkitsemätöntä hautaa Izjumissa sen jälkeen, kun maan asevoimat vapauttivat kaupungin venäläisiltä joukoilta.

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information – clear, verified – should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 15, 2022