THL:n mukaan turkistarhaus aiheuttaa pandemiariskin

Turkistarhauksen jatkuminen edellyttäisi, että bioturvallisuus- ja tartuntariskejä ehkäisevät hygieniatoimet nostetaan valvotusti vähintään elintarviketuotannon tasolle, THL sanoo eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle antamassaan lausunnossa turkistarhauksen aiheuttamasta riskistä ihmisen terveydelle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi lausunnossaan, että turkistarhauksen jatko nykymuodossaan muodostaa jatkuvan riskin koronapandemiaakin vakavammalle pandemialle.

– Tällä hetkellä turkistarhaus muodostaa pandemiauhan vuoksi liian suuren riskin ihmisten hengelle ja terveydelle. Turkistarhauksen terveysturvallinen jatkaminen vaatii järeitä toimia, sanoo tiedotteessa THL:n väestön hyvinvoinnista vastaavan osaston johtaja Otto Helve.

Jos näiden toimenpiteiden toteuttaminen on mahdotonta, THL arvioi, ettei turkistarhaustoimintaa tulisi jatkaa. Asiaa tulisi edistää myös EU-tasolla.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut huhtikuussa 2024 voimaan tulleen asetuksen vaatimuksista tautisuojan ja bioturvallisuuden parantamiseksi turkistahoilla. THL on jo aiemmissa lausunnoissaan tuonut esiin huolensa turkistarhojen bioturvallisuuden ja työntekijöiden suojauksen puutteista.

Ihmisten terveyttä turkistarhauksen yhteydessä on pyritty parantamaan Työterveyslaitoksen ohjeistuksella ja tarjoamalla riskissä oleville H5-lintuinfluenssarokotetta. Rokotuksilla voidaan suojata työntekijöitä, mutta niillä ei voida estää uuden pandeemisen viruksen syntyä.

Korkeapatogeeninen H5N1-lintuinfluenssavirus levisi laajasti Suomen turkistarhoilla vuonna 2023.

Virus aiheutti tappavaa tautia eläimissä ja altisti satoja ihmisiä työssään taudille, johon kuolleisuus ihmisillä on noin 50 prosenttia. Vaikka Suomessa ei todettu tartuntoja ihmisissä, taudinpurkaus osoitti, että turkistarhaus muodostaa merkittävän terveysuhan yhteiskunnassamme.

Tarhatut turkiseläimet ovat alttiita sekä lintujen ja sikojen influenssaviruksille että ihmisen kausi-influenssavirukselle ja luovat tarhattuina otolliset olosuhteet viruksen muuntumiselle.

Erilaisilla influenssaviruksilla on kyky yhdistyä ja muodostaa uudentyyppisiä influenssaviruksia, jotka voivat mahdollisesti tarttua ihmiseen ja ihmisten välillä tehokkaasti. Tällöin uuden pandemian syntymisen riski on ilmeinen.

Turkistarhojen terveysturvallisuudelle muodostama riski on laajasti kansainvälisten ja kansallisten asiantuntijoiden tunnistama. Tämän vuoksi monissa Euroopan maissa turkistarhaus on kielletty, ja esimerkiksi Ruotsissa on ryhdytty toimiin tarhauksen vähentämiseksi.