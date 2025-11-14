The Big Short -sijoittaja sulkee rahastonsa ja varoittaa markkinoista

Vuoden 2008 finanssikriisin ja siitä kertovan The Big Short -elokuvan myötä tutuksi tullut yhdysvaltalainen sijoittaja Michael Burry aikoo sulkea hedge-rahastonsa varoittaen, että markkinoiden arvostukset ovat irtautuneet todellisuudesta, uutisoi Financial Times.

Burryn Scion Asset Management päätti tällä viikolla rekisteröintinsä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoilla.

Burry kertoi sijoittajille, että hän likvidoi rahastot ja palauttaa pääoman vuoden loppuun mennessä, kertoo kaksi sisäpiirilähdettä FT:lle.

– Arvioni arvopapereiden valuaatioista (arvostuksesta) ei ole nyt eikä ole pitkään aikaan ollut synkronoitu markkinoiden kanssa, Burryn 27. lokakuuta päivätyssä kirjeessä sanottiin.

Markkinakommenteissa on viime aikoina esitetty kasvavaa huolta etenkin yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostustasoista. Teknologiayhtiöiden osakkeiden suuret voitot tänä vuonna ovat nostaneet arvostukset korkeiksi viime vuosien keskiarvoon verrattuna. Voittoja ovat vauhdittaneet toiveet siitä, että tekoäly mullistaa liike-elämän ja yhteiskunnan.

FT:n mukaan Nasdaq Composite -indeksin P/E-luku on lähes 25-kertainen sen yli 10 vuoden keskiarvoon verrattuna. P/E-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa osakekohtainen tulos maksaa osakkeen hinnan takaisin.

250 suosituimman yhdysvaltalaisen osakkeen suosio on noussut tämän vuoden aikana lyhyeksi myyjien keskuudessa. Lyhyeksimyynti eli shorttaus tarkoittaa sellaisen osakkeen myymistä, jota ei omisteta, vaan arvopaperi on lainassa. Tavoitteena on ostaa osake myöhemmin takaisin alemmalla hinnalla.

Burry paljasti shortanneensa puolustusalan yhtiötä Palantiria vastaan ​​käyttäen johdannaisia, joiden arvo nousee osakekurssien laskiessa. Palantirin osakkeet ovat nousseet noin 130 prosenttia tänä vuonna. Burry on shortannut myös tekoälyjätti Nvidiaa pienemmässä mittakaavassa.

Burry tuli tunnetuksi vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä, jolloin hän ennakoi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden kuplan puhkeamisen shorttaamalla myöhemmin ongelmaksi muodostuneita subprime-asuntolainoja.

Vuonna 2015 valmistunut The Big Short -elokuva käsitteli finanssikriisiä.