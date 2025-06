Teslan robottitaksit kaduille – ajoivat heti ylinopeutta ja väärää kaistaa

Miljardööri Elon Muskin Tesla-yhtiön robottitaksit ovat tulleet liikenteen sekaan ensimmäistä kertaa. Ongelmia ilmeni heti.

Automaattitaksit lanseerattiin rajatulle asiakasryhmälle Texasin Austinissa. Ensimmäisten asiakkaiden kuvaamat videot näyttävät autot ajamassa ylinopeutta useita kertoja, kertoo brittilehti The Telegraph. Eräällä videolla robottitaksi harhautuu risteyksessä vastaantulijoiden kaistalle, ennen kuin ymmärtää väistää siltä pois.

Tesla-sijoittaja Sawyer Merrittin videolla itseään ajava taksi kaahaa liki 65 kilometrin tuntinopeutta vaikka rajoitus on alle 50 km/h.

Merrit hehkuttaa X-päivityksessään Teslan mullistavan koko robottiautoilun filosofian.

Sisällöntuottaja ja Tesla-sijoittaja Herbert Ong puolestaan striimasi itseään robottitaksin kyydissä, joka ajoi 40 mailin tuntinopeutta 35 mailin rajoitusalueella. Ong kommentoi asiaa striimissä sanomalla, että ei haluaisikaan auton kulkevan kolmeaviittä.

Robottitaksit ovat Teslan Model Y:n autoja, lanseerausvaiheessa niissä on turvakuljettaja pelkääjän paikalla.

Musk on yrittänyt vauhdittaa Teslan autonomista kyytipalvelua, joka on viivästynyt vuosia. Hanke pyrkii osaltaan elvyttämään myös sähköautovalmistajan taloustilannetta, sillä kysyntä Tesloille on viime aikoina hiipunut.

Toisin kuten monet kilpailijansa, esimerkiksi Waymo, Tesla ei käytä autonomisissa autoissaan kalliita lasertutkia tai yksityiskohtaisia karttoja. Sen sijaan järjestelmä perustuu ajoneuvojen omaan kamera- ja tekoälyverkkoon.

Yhtiö tarjoaa jo nyt useita autonomisia toimintoja ajoneuvoissaan, sekä suunnittelee kehittävänsä edullisemman itseajavan auton, Cybercabin.

– Teslan itseajo voidaan ottaa käyttöön missä tahansa missä se on sallittua, mitään kalliita erikoislaitteistoja ei tarvita, yhtiö kertoi sunnuntaina.

Alkuvaiheen kokemukset viittaavat kuitenkin siihen, etteivät Teslan autot aina noudata liikennesääntöjä.

Myös muissa robottiautoissa on ollut haasteita arvaamattoman ja jopa vaarallisen ajokäyttäytymisen kanssa. San Franciscossa automaattitakseja on syytetty liikenteen jumiuttamisesta epävarman ja hitaan ajon vuoksi.

Vuonna 2023 kyytipalveluyritys Cruisen auto aiheutti onnettomuuden. Jalankulkija loukkaantui vakavasti, kun ajoneuvo raahasi naista noin kuusi metriä. Tämän jälkeen Cruisen emoyhtiö lopetti yhtiön itseajavan taksitoiminnan.