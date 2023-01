Terveyskeskusten lääkärivaje on pahentunut

Terveyskeskusten lääkärivaje on kasvanut hieman verrattuna edelliseen vuoteen, ilmenee terveyskeskuksissa tehdystä lääkäritutkimuksesta.

Tutkimuspäivänä 5. lokakuuta 2022 hoitamatta oli 325 lääkärin tehtävää, joihin on haettu tekijää, mutta ei ole saatu. Tämä vastaa kahdeksaa prosenttia kaikista lääkärin tehtävistä. Tutkimuspäivänä hoitamatta oli lisäksi 97,5 tehtävää, joihin ei edes pyritty hakemaan tekijää.

Tutkimuspäivänä työssä olleiden vakituisten viranhaltijoiden määrä on jatkanut laskuaan ja on nyt 48,9 prosenttia. Sijaisten, ostopalveluiden ja ulkoistusten määrässä sen sijaan nähdään lievää kasvua. Vakituisten viranhaltijoiden määrän laskun taustalla vaikuttanevat muun muassa kuormitus- ja työhyvinvointitekijät.

– Tiedämme, että virassa olevien määrän lasku ja sijaisten, ulkoistusten ja ostopalveluiden määrän kasvu ovat hoidon jatkuvuuden ja laadun kannalta huono ilmiö. Tähän tarvitaan kiireesti käänne, sanoo johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta tiedotteessa.

Terveyskeskusten johtavien lääkärien arviot työvoimatilanteesta ovat heikentyneet verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti ovat heikentyneet arviot avoimien tehtävien täytöstä ja sijaisten saatavuudesta.

Terveyskeskusten lääkäritilanteessa näkyy alueellisia eroja. Vaje oli tutkimuspäivänä yli kymmenen prosenttia Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä.

– Tämä aineisto on yhden päivän vajetta kuvaavaa dataa, mutta osoittaa selvästi, että perusterveydenhuoltoa on välttämätöntä vahvistaa sekä henkilöstön että talousresurssien osalta. Tämä on Lääkäriliiton selkeä vaatimus ja tavoite, Pärnänen painottaa.

Terveyskeskusten johtavat lääkärit arvioivat, että vakansseja tarvittaisiin lisää noin 300, joka vastaa noin 7–8 prosenttia kokonaisvakanssimäärästä. Edellisenä vuonna tarpeeksi arvioitiin 5,5 prosenttia. Kasvaneen tarpeen syinä mainitaan muun muassa väestön ikääntyminen, hoitoon pääsyn ongelmat, hoitotakuun noudattaminen ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen, erillisten koulutusvirkojen tarve ja se aika jonka niin sanotut muut työt vievät potilastyöltä.

Kun terveyskeskusten johtavat lääkärit arvioivat sitä, onnistuuko soteuudistuksen tavoitteiden toteuttaminen, he olivat vuoden 2022 tutkimuspäivänä jonkin verran pessimistisempiä kuin vuonna 2021. Epävarmojen osuus on vähentynyt sekä optimistiseen että pessimistiseen suuntaan, kun hyvinvointialueiden aloittaminen on tullut lähemmäs, mutta suurempi osa vastaa nyt, että luottavat tavoitteiden toteutumiseen melko tai hyvin vähän.

Lääkäriliitto on tutkinut terveyskeskusten lääkäritilannetta vuodesta 1986 lähtien. Kysely koskee vuosittain yhden päivän lääkäritilannetta. Vuonna 2022 tutkittu päivä oli keskiviikko 5. lokakuuta.

Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai postitse. Vastaukset saatiin 125/312 terveyskeskuksesta, ja vastausprosentti oli 95.