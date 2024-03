Terroriuhkakeskuksen johtaja: IS ei kadonnut kalifaatin mukana

Ruotsiin kohdistuva terrorismin uhka on syytä otta vakavasti, sanovat useat Dagens Nyheterin haastattelemat asiantuntijat. Turvallisuuspoliisi Säpo nosti terroriuhka-arviotaan viime kesänä viisiportaisen asteikon tasolle neljä, ja maassa on viimeisen vuoden aikana paljastunut useita suunniteltuja terrori-iskuja. Synkemmän arvion taustalla ovat esimerkiksi Ruotsin taannoiset kansainvälistä huomiota saaneet Koraanin polttamiset.

Ruotsin tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisten terroriuhkakeskus NCT:n johtaja Ahn-Za Hagström tekee DN:n haastattelussa kaksi johtopäätöstä kasvaneesta terroriuhasta.

– Ensimmäinen on se, että IS ei kadonnut kalifaatin mukana. Toinen on se, että yhteiskuntamme ja oikeuslaitoksemme osaa entistä paremmin havaita ja torjua tätä. Säpo on vuosien ajan työskennellyt terrorismin havaitsemiseksi ja estämiseksi varhaisessa vaiheessa, hän sanoo.

Aikaisemmin maaliskuussa Saksassa pidätettiin kaksi Ruotsin valtiopäiviin kohdistunutta iskua suunnitellutta miestä. Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkijana työskentelevä arvostettu terrorismin asiantuntija Magnus Ranstorp kuvailee Ruotsiin kohdistuvan uhkakuvan ”kiihtyvän”. Saksassa pidätetty kaksikko on rikostutkijoiden mukaan saanut tehtävänsä IS:n haarajärjestö IS-K:lta, eli samalta ryhmältä joka on ottanut vastuun Moskovan verisestä konserttisali-iskusta.

– Tämä oli ensimmäisiä ryhmiä joka alkoi ottaa kohteekseen Ruotsin. Olen tutkinut IS-K:n omaa lehteä, ja yhdessä numerossa on sivu, johon on upotettu Ruotsin ja Hollannin liput sekä englanninkielinen teksti ”tappakaa heidät missä he ovatkaan”, Ranstorp sanoo.

Äärijärjestöjen ruokkima kuva Ruotsista islaminvastaisena maana tulee mobilisoimaan ”valtavia voimia” vielä pitkään, Ranstorp varoittaa. Lisäksi Moskovan kaltaiset onnistuneet terrori-iskut voivat DN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan innoittaa yksin toimivia tekijöitä, joiden suunnitelmia viranomaisten on hankalampi havaita ajoissa.

Säpo ei halua paljastaa kuinka monta kaavailtua terrori-iskua Ruotsissa on estetty. Kyse on myös määritelmistä, turvallisuuspoliisista kerrotaan, sillä terrorismia torjutaan niin pidättämällä terroristi itse teossa kuin kiinnittämällä vanhempien huomio nuoren radikalisoitumiseen.