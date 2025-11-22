Tere Sammallahti suomalaisten asenteista: ”Sosialismiin aivopesty kansakunta”

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti kummeksuu suomalaisten suhtautumista menestymiseen. Hänestä Suomi on ”sosialismiin aivopesty kansakunta”, joka ei arvosta yksilöiden menestymistä.

Sammallahti on jakanut viestipalvelu X:ssä Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarisen viestin, jossa hän muistuttaa Ipsosin tänä vuonna tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan Suomi poikkeaa muista Pohjoismaista ja Virosta suhtautumisessaan taloudelliseen menestykseen ja tasa-arvoon.

– Suomalaisten ja verrokkikansojen suhtautumisessa menestymiseen on hurja ero, kokoomusedustaja kirjoittaa.

Verkkouutiset kertoi eilen, että Ipsosin tuoreen tutkimuksen mukaan mahdollisuutta menestyä itse, vaikka taloudellinen eriarvoisuus kasvaisikin piti tärkeänä 52 prosenttia suomalaisista vastaajista, kun taas Virossa lukema oli peräti 69 prosenttia. Myös muissa Pohjoismaissa lukema oli Suomea korkeampi.

Voimakkaimmin Suomi poikkeaa siinä, kuinka moni pitää menestymismahdollisuuksien sijaan tärkeämpänä sitä, että taloudellinen tasa-arvo toteutuu yhteiskunnassa riippumatta yksilön omista ponnisteluista. Tätä piti tärkeänä 42 prosenttia suomalaisista ja Virossa vain 21 prosenttia vastaajista. Ruotsissakin vastaava luku on 31 prosenttia ja Norjassa sekä Tanskassa jäädään jo alle 30 prosentin.

– Olen vuosia sanonut, että tämä sosialismiin aivopesty kansakunta voi pelastaa itsensä vain hylkäämällä tuhoisan tasapäistämiskulttuurin ja muuttumalla menestymis- sekä markkinatalousmyönteiseksi, kansanedustaja Tere Sammallahti täräyttää.