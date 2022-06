Terapiatakuu ei etene – ”Vaikka velkaa otetaan miljarditolkulla”

Hallituspuolueet äänestivät tiistaina kumoon kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen lausuman, jossa ehdotettiin terapiatakuuta koskevan esityksen tuomista käsittelyyn heti syysistuntokauden alussa. Tällöin muutos olisi ehditty saattaa voimaan vielä kuluvan vaalikauden aikana.

Aloitteen taustalla on pyrkimys nopeuttaa pääsyä mielenterveyspalveluihin. Laajaa kannatusta saanutta kansalaisaloitetta on pyritty ajamaan eteenpäin jo vuosia. Hallitus on ilmoittanut käsittelevänsä asiaa osana hoitotakuun uudistusta, mutta arvostelijoiden mukaan muutos ei vastaa kansalaisaloitteen sisältöä.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) ihmettelee hallituspuolueiden ristiriitaisia kannanottoja.

– Huonosti kävi. Hallituspuolueet vastustivat ja hyvä esitys kaatui. Terapiatakuu ei etene. Mielenterveyskriisi on Suomessa todellinen, mutta terapiatakuulle ei vaan tahtoa ja rahaa löydy, vaikka muuten hallitus ottaa velkaa miljarditolkulla, Mia Laiho tviittaa.

