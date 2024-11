Tekevätkö yli 55-vuotiaat liian vähän töitä? Tästä ikäryhmästä pitäisi oikeasti huolestua

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon yli 55-vuotiaiden kokemasta ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla ja siitä, että työuria pitäisi pystyä pidentämään loppupäästä.

Elinkeinoelämä EK:n yhteyspäällikkö Lauri Vuori kertoo X-alustalla, että työllisyys on kehittynyt erityisen hyvin yli 55-vuotiailla 2000-luvun aikana.

– Työllisyysaste on noussut 40 prosentin tasolta viime vuosina jo yli 70 prosenttiin. Työllisyyden kasvattamisessa entisestään riittää silti tehtävää, kuten viime viikkoina on julkisuudessa ollut puhetta, kommentoi Vuori.

Erityisen hyvin työllisyys on kehittynyt Vuoren mukaan yli 55-vuotiailla naisilla, jossa ollaan jo lähellä naapurimaan Ruotsin ikätovereita. Miehillä riittää edelleen kirittävää.

– Sen sijaan hälyttävää kehitystä työllisyyden heikentymisestä on ollut 25-34 sekä 35-44 vuotiaiden ikäluokissa, sanoo graafeja tilastoista jakanut Vuori.

Vuoren mukaan ikääntyneiden heikko työllistyminen työttömyysjakson jälkeen perustuu osaltaan myös vanhoihin uskomuksiin.

– Viime vuosina työttömyyden päättyminen työllistymiseen ei ole enää merkittävästi eronnut ikäluokkien välillä. Toisin oli vielä vuosituhannen alkupuolella.

