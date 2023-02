Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan luottamus on pysytellyt ennallaan viimeiset kolme kuukautta.

– Harvoin kannattaa painottaa yksittäisiä havaintoja, mutta talouden suhdanteen kannalta seuraavat pari havaintoa ovat monella tapaa ratkaisevia. Vahvistuvatko positiiviset signaalit taloudesta ja lisäävät luottamusta vai lähteekö luottamus uudelleen laskuun, EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo.

Teollisuusyritysten luottamus laski helmikuussa. Saldolukema oli -6, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -3. Luottamusindikaattori on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus kohentui hieman helmikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -21 pistettä, kun tammikuussa pisteluku oli -24. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori kohosi helmikuussa. Saldolukema oli +2 pistettä, joka on kaksi pistettä enemmän kuin tammikuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus nousi lievästi helmikuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -12, kun saldoluku oli tammikuussa -13. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

Pakarisen mukaan euroalueen ja Suomen taloudet ovat pärjänneet olosuhteisiin nähden hyvin pienin vaurioin tähän asti.

– Selvää kuitenkin on, että kasvuvauhti ei voi merkittävästi kiihtyä tulevinakaan kuukausina, koska keskuspankki kiristää rahapolitiikkaansa suitsiakseen inflaatiota. Lähikuukaudet olemme suo siellä, vetelä täällä -tilanteessa, mutta eteenpäin mennään, Pakarinen summaa.