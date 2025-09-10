Verkkouutiset

Teräsaihioita tulossa terässulaton jatkuvavalukoneen alaosasta SSAB:n Raahen tehtaalla 24. marraskuuta 2021. LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA

Teollisuudessa ristiriitainen käänne: Tilaukset kasvoivat, tuotanto supistui

  • Julkaistu 10.09.2025 | 10:16
  • Päivitetty 10.09.2025 | 10:16
  • Talous, Teollisuus
Tällä hetkellä tilauskannan kasvu nojaa pitkälti metalliteollisuuteen.
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat tämän vuoden heinäkuussa 22,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Asia ilmenee tänään julkaistuista Tilastokeskuksen tiedoista.

Toimialoittain tilaukset kasvoivat eniten metalliteollisuudessa (41,4 prosenttia).

Kemianteollisuudessa ja paperiteollisuudessa uusien tilausten arvo oli heinäkuussa vuodentakaista pienempi.

Samaan aikaan teollisuuden tuotanto supistui. Kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni 1,8  prosenttia edellisestä kuukaudesta ja työpäiväkorjattu tuotanto oli 4,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

– Heinäkuun luvut piirtävät kaksijakoisen kuvan teollisuudesta ja talouskasvun näkymistä. Uusien tilausten vahvan kasvun jatkuminen antaa positiivisen signaalin tulevasta, mutta tilauskannan kasvu nojasi nyt yksinomaan metalliteollisuuden vahvaan kasvuun. Kuukausitasolla näissä luvuissa on toki aina suuria vaihteluita, Suomen ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja arvioi tilannetta tiedotteessa.

