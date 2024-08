Teollisuuden tilaukset vähentyneet lähes yhtäjaksoisesti jo puolitoista vuotta

Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa uusien tilausten arvo oli 0,3 prosenttia vuoden takaista suurempi.

– Lukuun ottamatta joulu-, huhti- ja nyt kesäkuun hyvin vaatimattomia positiivisia lukemia, teollisuuden tilaukset ovat vähentyneet lähes yhtäjaksoisesti jo puolentoista vuoden ajan, sanoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Hänen mukaansa teollisuudessa odotuksissa näkyvä positiivisuus ei näyttäisi olevan konkretisoitunut.

– Voidaan kuitenkin olettaa, että tuotannossa pohja on nyt käsillä ja odotettavissa on teollisuuden tuotannon kasvun kiihtyminen. Liikkeelle lähtöä hidastavat kuitenkin selvästi alle normaalitasoa olevat tilauskertymät ja varastojen korkea taso. Ei siis ihme, että teollisuusyritykset raportoivat kysynnän riittämättömyydestä yhä. Kysynnän heikkous onkin selvä kasvua estävä pullonkaula, Malinen toteaa.

Malisen mielestä positiivinen uutinen on se, että teollisuustuotanto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna.

– Myös edelliseen kuukauteen verrattuna tuotanto kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta kasvu oli sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, missä tuotanto kasvoi 15,8 prosenttia verrattuna edelliseen kuukauteen.

Malinen toteaa, että lähiviikkoina on saatu euroalueelta vaihtelevia uutisia siitä, että vaikka talouden suhdanteen pohjat on nähty, antaa käänne odottaa itseään.

– Eurooppalaiset ostopäällikköindeksit ovat kertoneet taloudellisen aktiviteetin heikentyneen, kun samaan aikaan odotettua korkeammalla pysytellyt inflaatio on kertonut päinvastaista tarinaa. Yhdessä nämä uutiset tarkoittavat sitä, että suomalaiset teollisuusyritykset joutuvat sinnittelemään erittäin haastavasta markkinatilanteesta, hän toteaa.

Malisen mukaan Suomen tapaan viimeaikaiset tiedot euroalueen talouden tilasta ovat vaisunpuoleisia.

– Euroalueen talouskehitys nojaa palveluihin. Teollisuuden tilanne on synkkä, mikä herättää kysymyksen siitä, kuinka pysyvä tila on. Jos euroalueen teollisuus ja investoinnit eivät ala pian toipua, niin odotettu tuottavuuskasvun piristyminenkin vaarantuu. Epävarmuutta lisää se mahdollisuus, että teollisuustuotannon vaisu vire ei olekaan niin väliaikaista ja suhdanneluonteista kuin on oletettu, hän aprikoi.