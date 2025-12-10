Teollisuuden elpymisen odotetaan jatkuvan

Teollisuuden positiivinen veto katkesi lokakuussa, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista luvuista.
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli lokakuussa 3,7 prosenttia vuoden takaista pienempi. Eniten tilaukset vähenivät kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo laski 27,3 prosenttia. Teollisuuden uudet tilaukset ehtivät kasvaa kahdeksan perättäistä kuukautta, ennen kuin kasvu syksyllä katkesi. Tammi-lokakuussa uusien tilausten arvo oli 6,9 prosenttia vuoden takaista suurempi.
Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom on yhä toiveikas, vaikka uusissa tilauksissa on tapahtunut notkahdus.
– Syksyisestä kuukausitason laskusta huolimatta kuluvan vuoden tilausluvut antavat edelleen aihetta varovaiseen optimismiin. Teollisuuden vahvistunut veto luo pohjaa talouskasvun käynnistymiselle, hän sanoo.
Ekonomisti arvioi, että teollisuuden tilaukset olisivat todennäköisesti jatkaneet kasvuaan ilman Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poukkoilevaa kauppapolitiikkaa.
– Yhdysvaltain tullipolitiikan synnyttämä epävarmuus on onneksi helpottanut keväästä, ja pidemmällä aikavälillä teollisuuden elpymisen voidaan odottaa jatkuvan. Maailmantalous on kasvussa ja Suomi tulee saamaan siitä osansa, Ohlsbom sanoo.
Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 2,4 prosenttia syyskuusta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
– Lähes koko vuoden jatkunut kasvu uusissa tilauksissa alkaa näkyä teollisuustuotannossa viiveellä, joten tuotannon elpyminen vahvistunee ensi vuoden aikana. Epävarmuuksia on yhä, mutta positiiviset signaalit ovat vahvistuneet kuluneen vuoden aikana. Kasvukäänne alkaa usein teollisuudesta, Ohlsbom muistuttaa.