Tekoälyn ohjaamat drooniparvet piinaavat etulinjassa

Ukrainan asevoimat hyödyntää teknologiaa, jonka avulla lennokkien ryhmät voivat viestiä keskenään ja tehdä päätöksiä ihmisohjaajasta riippumatta.

Eräässä hiljattain tehdyssä operaatiossa kolme räjähdedroonia lähestyi pimeän turvin venäläisjoukkojen asemia ja teki itsenäisesti päätöksen iskun ajankohdasta.

Wall Street Journal -lehden haastattelemat asiantuntijat pitävät parviteknologiaa droonisodankäynnin seuraavana vaiheena. Jatkossa kymmenet, sadat tai tuhannet laitteet pystyvät hyökkäämään samanaikaisesti ja vyöryttämään vastapuolen ilmatorjunnan.

Korkea-arvoinen ukrainalainen upseeri ja ohjelmistoyhtiön johtaja vahvistavat ensi kertaa parvimenetelmän käytön. Drooniryhmät ovat moukaroineet venäläisjoukkojen asemia osin itsenäisesti lähes koko kuluvan vuoden ajan.

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Ukrainan puolustuslinjat tuskin olisivat pysyneet pystyssä ilman räjähdelennokkien laajamittaista käyttöä yhdessä tykistön ja miinakenttien kanssa.

Ukrainalaisen Swarmer-yhtiön toimitusjohtaja Serhii Kupriienko sanoo droonien tekevän yhteistyötä ja pystyvän reagoimaan esimerkiksi yhden laitteen menetykseen.

– Asetat vain tavoitteen ja droonit tekevät loput, Kupriienko sanoo WSJ:lle.

Yhtiön ohjelmistoa kokeiltiin ensi kertaa vuosi sitten maaston miinoittamiseen lennokeilla. Sen jälkeen kohteeksi on otettu venäläissotilaita, kalustoa ja infrastruktuuria. Tähän mennessä parvissa on ollut 3–8 lennokkia, mutta ohjelmistoa on kokeiltu 25 laitteella.

Yleisin käyttötapa on lähettää etulinjaan yksi tiedustelulennokki ja kaksi kranaateilla varustettua droonia. Ihmisohjaaja määrittelee kohdealueen, josta pommidroonit etsivät vihollisen asemia. Suuret neliroottorit voivat kuljettaa kohteeseen jopa 25 kranaattia.

Tehtävillä on mukana kolme sotilasta: suunnittelija, operaattori ja navigaattori. Ilman ohjelmiston apua henkilöstöä tarvittaisiin kolminkertainen määrä.

Ukrainalaisyhtiön seuraavana tavoitteena on kokeilla parvea, joka koostuu yli sadasta droonista.