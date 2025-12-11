Tekoäly paransi tuottavuutta, paljasti samalla yllättävän pullonkaulan

Tekoäly voi jopa kaksinkertaistaa ohjelmistokehityksen tuottavuuden. Tämä selviää konsulttiyhtiö Siili Solutionsin selvityksessä, jossa tekoälytyökalujen käyttöön koulutettu ja niitä aktiivisesti hyödyntävä tiimi tuotti koodia laadukkaammin ja tuplasti nopeammin kuin ilman tekoälyä toiminut tiimi.

Samalla kuitenkin paljastuu tekoälyavusteisen tuottavuusloikan varjopuoli: kiihtynyt tahti lisää riittämättömyyden tunnetta yrityspäättäjissä ja paljastaa organisaatioissa uusia pullonkauloja.

– Tekoälyn tuoma merkittävä harppaus tuottavuudessa voi yllättää, mutta vaikka tehokkaammin suoritettu koodaus voi lähtökohtaisesti tuoda aika- ja kustannussäästöjä, säästetyn ajan hyödyt menetetään helposti muualla organisaatiossa. Tuottavuuspaine siirtyy kuin viestikapula eteenpäin organisaation muille osa-alueille, mikä synnyttää äkkiä uusia pullonkauloja, Siili Solutionsin tekoäly- ja muutosstrategian liiketoiminnan johtaja Maria Niiniharju tiedotteessa.

Siilin selvityksen tulokset osoittavat, että tekoälyaikakauden uusi työtahti ja tuottavuuspaine ovat lisänneet riittämättömyyden tunnetta johto- ja päättäjätasolla, kun yritysten toimintamallit pitäisi mukauttaa vastaamaan uutta normaalia. Selvityksestä käy ilmi, että kiihtynyt koodaustahti voi muodostaa pullonkauloja kaikille organisaation osa-alueille, mikä lisää päättäjiin kohdistuvaa painetta.

– Kun kehitystiimit pystyvät tuottamaan tehokkaammin kuin koskaan, johtamisen arvo ei enää synny tehtävien seurannasta, vaan kyvystä tunnistaa ja poistaa organisaatiota hidastavia esteitä. Tämä muutos edellyttää uudenlaista osaamista ja ajattelutapaa johtajilta ja päättäjiltä. Sen sijaan että seurataan tehtävien etenemistä ja valmistumista, tekoälyaikakaudella on keskityttävä entistä enemmän erityisesti rakenteellisiin ongelmiin, tiimien välisiin riippuvuuksiin ja organisaatioon kokonaisuutena. Nämä ovat haasteita, joita tekoäly ei ainakaan vielä pysty täysin ratkomaan, Niiniharju kuvaa.

Yrityspäättäjien kasvavassa riittämättömyyden tunteessa on perää. Siilin selvityksen mukaan tulevaisuuden johtaja- ja päättäjäpositiot tulevat olemaan haastavampia kuin nykyiset projektinhallintaan keskittyvät roolit. Jatkossa edukseen erottuvat ne asiantuntijat, jotka pystyvät ketterästi navigoimaan monimutkaisessakin organisaatiossa ja havaitsemaan sekä poistamaan kasvun esteitä.

