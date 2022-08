Tekikö Ukraina läpimurron etelässä? Usean eri suunnan hyökkäyksiä

Ukrainan asevoimat on aloittanut useilla eri suunnilla hyökkäyksen Etelä-Ukrainassa, ilmoittaa asevoimien eteläisen sotatoimialueen tiedottaja Natalija Humenjuk.

Kaksi korkeampaa amerikkalaisviranomaista on kertonut CNN:lle, että ukrainalaisjoukot ovat alkaneet ”valmistella” operaatioita Etelä-Ukrainan alueella.

Yhdysvallat arvelee vastahyökkäyksen sisältävän maa- ja ilmavoimien operaatioita. Viime yönä ukrainalaiset tekivät aktiivisesti tykistöiskuja muun muassa HIMARS-raketein.

Ukrainan sotatoimiyhtymä Ryhmä Kahovka on julkaissut videon, jossa niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan” 109. rykmentin sotilas kertoo hätäisesti läpimurrosta.

– Ukrainalaiset ampuvat kaikella mahdollisella. He murtautuivat läpi ensimmäisestä puolustuslinjasta. He antavat tulta tankeista, lentokoneista, tykistöstä, sanoo sotilas 29. elokuulle päiväämälleen videolla.

Samaten ukrainalaisten sotilaiden julkaisemalla videolla näkyy, kuinka venäläiset ovat jättäneet asemansa ammuksineen.

Ukrainalaislehti Ukrainska Pravda kertoo varmistaneensa lähteistään, että läpimurto Hersonissa on tapahtunut. Se onnistui, kun 109. donetskilaisrykmenttiä tukeneet Venäjän maahanlaskujoukot vetäytyivät.

Eräs lehden sotilaslähteistä on kuitenkin huomauttanut, että kyse on läpimurrosta yhdellä rintamapätkällä ja ”on liian aikaista puhua mistään konkreettisesta, koska rintama on laaja”.

– Operaatio näyttää alkaneen yön aikana tehdyillä HIMARS-raketeilla komentokeskuksiin ja siltoihin. Vahvistamattomien tietojen mukaan Ukraina on käyttänyt ilmavoimia ja tykistöä murtaakseen läpi venäläisten ensimmäisestä puolustuslinjasta, kirjoittaa The Economistin kirjeenvaihtaja Oliver Carroll.

Venäjän tietotoimisto RIA Novosti kertoo, että venäläisten miehittämässä Nova Kahovkassa Hersonin alueella on annettu työntekijöiden evakuointikäsky. Nova Kahovkasta julkaistu kuva-aineisto kertoo räjähdyksistä alueella.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zalužnyi ilmoittaa Telegram-tilillään ukrainalaisten vapauttaneen Suhyj Stavokin kylän Hersonin alueella.

Sotilasasiantuntija Rob Lee arvioi, että ”ajoitus huomioon ottaen Ukrainan on järkevää aloittaa nyt hyökkäyksen valmistelut ennen kuin Venäjän 3. armeijakunta saapuu ja ottaa puolustusasemansa”.

