Venäjä yrittää palauttaa hyökkäyskykyään – uusi armeijakunta tekeillä

Merkittäviä tappioita Ukrainassa kärsinyt Venäjän armeija yrittää palauttaa hyökkäyskykyään, kertoo

Britannian puolustusministeriö viimeisimmässä tiedustelupäivityksessään Ukrainan tilanteesta.

Raportin mukaan Venäjä on lähes varmasti perustanut uuden suuren maajoukkojen muodostelman, kolmannen armeijakunnan, joka sijaitsee Mulinossa Nižni Novgorodin alueella Moskovan itäpuolella.

– Venäjä aikoo todennäköisesti hankkia suuren osan armeijakunnasta vastikään perustetuista ”vapaaehtoispataljoonista”, joita kootaan eri puolilla maata ja joita ryhmitellään rekrytointialueilla, raportissa sanotaan.

Uusien sotilaiden rekrytointi armeijakuntaan on avoin alle 50-vuotiaille miehille, joilla on vain keskiasteen koulutus.

– Armeijakunnan vaikutus ei kuitenkaan todennäköisesti ole ratkaiseva sotaretken kannalta, Britannian puolustusministeriö arvioi.

Ukrainan väliaikaisesti miehitettyjen alueiden integraatioministeriö varoitti tiistaina miehitettyjen alueiden asukkaita ottamasta Venäjän passeja, koska hyökkääjät voivat käyttää tällaista askelta värvätäkseen Ukrainan kansalaisia liittymään armeijaansa.

