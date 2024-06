Teiden huono kunto aiheuttaa vaaraa liikenteessä

Suomen kuljetus ja logistiikka Skal ry:n tuoreen kuljetusbarometrin mukaan kuljetusyrittäjät ovat huolissaan liikenneturvallisuudesta.

Peräti 84 prosenttia vastanneista kertoo, että teiden huono kunto on johtanut vaaratilanteisiin. Heistä 39 prosenttia on väittämän kanssa täysin samaa mieltä. 45 prosenttia kertoo olevansa osittain samaa mieltä.

– Kyselystä käy selväksi, että teiden huono kunto on kasvava ja vakava ongelma, joka haastaa jokaista tienkäyttäjää. Liikenneturvallisuuteen on suhtauduttava vakavasti, ja siksi tiestöön on tehtävä merkittäviä satsauksia jo syksyn budjettiriihessä, sanoo Skal ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala tiedotteessa.

Yrittäjät ovat huolissaan myös henkilöstönsä turvallisuudesta. Yli neljännes kertoo olevansa täysin eri mieltä väittämän kanssa, jossa kuljettajat kokisivat tiestön turvalliseksi työympäristöksi. 39 prosenttia oli osittain eri mieltä väittämän kanssa.

Skal vaatii lisärahoitusta teiden kunnostamiseen.Tiestön rahoitus on ollut järjestön mielestä koko 2000-luvun alimitoitettua ja vuosittainen vaihtelu on ollut suurta.

– Nykyisen hallituksen linjaama korjausvelkapaketti ei saa jäädä ainutkertaiseksi. Korjausvelkapaketti tuleekin vakinaistaa 300 miljoonaan euroon vuosittain. Nyt on aika kiinnittää huomiota tiestön kuntoon, Kujala sanoo.

Skal Kuljetusbarometri 2/2024 toteutettiin 23.5. ja 9.6.2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 501 jäsenyrittäjää eri suoritealoilta ja eri puolilta Suomea.