”Teho-osaston koko tuplattiin” – tautiaalto iski taas

Koronaviruksen ohella influenssan, RS-viruksen ja A-streptokokin aiheuttama talviepidemia on kuormittanut sairaalahoitoa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain New Yorkissa sijaitsevassa Maimonidesin lastensairaalassa koettiin RS-viruksen aalto vuosi sitten ja yllättäen myös keväällä. Tauti aiheuttaa yleensä lievää flunssaa aikuisilla, mutta voi olla vaarallinen nuorille lapsille. Osa potilaista joudutaan laittamaan hengityskoneeseen.

– Meidän oli tuplattava teho-osastomme koko, infektio-osaston johtaja Rabia Agha sanoo BBC:lle.

Sairaalassa on havaittu erikoinen ilmiö, jossa vakavia oireita on ilmaantunut myös 3–4-vuotiaille. Yleensä RS-virus aiheuttaa heillä vain lievää nuhaa.

Epidemiologit ovat pyrkineet selvittämään, voiko poikkeuksellisen voimakkaita tautiaaltoja selittää korona-aikaisilla sulkutiloilla. Niiden aikana monet muut hengitystieinfektiot lähes katosivat tilapäisesti.

Toinen teoria on, että koronainfektio on vahingoittanut potilaiden immuunijärjestelmää ja altistanut heidät muille patogeeneille. Esimerkiksi A-streptokokin aiheuttamia kuolemantapauksia Britanniassa on pidetty hyvin poikkeuksellisena.

Tautiaalloille ei ole toistaiseksi löydetty tutkimuksissa varmaa selitystä. Se tiedetään, että hengitystieinfektioiden määrä laski vuonna 2020 ja lähti nopeaan kasvuun myöhemmin. Esimerkiksi Saksassa RS-virustapauksissa tehtiin ennätys syys–lokakuussa 2021, jolloin viruksen ilmaantuvuus oli 50-kertainen verrattuna vuosiin 2017–2019.

– Emme ole vielä saaneet minkäänlaista näyttöä sen teorian tueksi, että aiempi koronainfektio heikentäisi immuniteettia ja altistaisi vakavammille virus- tai bakteeri-infektioille, Rabia Agha toteaa.