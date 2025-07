Teetkö töitä lomalla? Seuraukset voivat olla vakavat

Suuri osa suomalaista ei pääse irtautumaan töistä edes kesälomalla. Asia ilmenee henkilöstöhallintayritys SD Worxin teettämästä tuoreesta kyselystä.

Kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista hoitaa kaikenlaisia eri työtehtäviä normaalisti etänä kesä- eli vuosilomallaan. Erityisen yllättävää on, että vain 15,5 prosenttia suomalaisista pystyy irrottautumaan työasioista kokonaan lomallaan. Tämä tarkoittaa, että ylivoimainen enemmistö, kaikkiaan yli neljä viidestä suomalaisesta, ei pääse töistä kokonaan irti lomalla.

Yleisintä on työviestien tai sähköpostien tarkastelu loman aikana. Lähes puolet vastaajista käy tarkistamassa työviestinsä vähintään kerran viikossa. Joka neljäs tarkastelee viestejä joka päivä.

Kyselyn perusteella miehet ovat naisia enemmän kiinni töissään myös lomalla. Lähes yhdeksän kymmenestä miehestä tarkistelee työviestejä tai sähköposteja kesälomallaan ainakin toisinaan. Naisista hieman harvempi, 76,8 prosenttia, toimii samoin.

– Älypuhelin ja sähköposti ovat yhdistelmä, joka on tehnyt työstä irrottautumisen miltei mahdottomaksi. Se, että kerran tai kaksi viikossa tarkistaa työsähköpostit, saattaa vaikuttaa maltilliselta mutta käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa, että lomalla ei ole todellisuudessa yhtään päivää, jolloin työ ei tavalla tai toisella olisi mielessä, SD Worxin maajohtaja Mikko Uotila toteaa tiedotteessa.

Kyselyssä kartoitettiin myös suomalaisten valmiutta niin sanottuun hälytystyöhön. Peräti yli puolet on valmiita keskeyttämään lomansa töissä tapahtuneen hätätilanteen vuoksi. Lisäksi huomionarvoista on, että 14,2 prosenttia on valmiita työskentelemään hätätilanteessa lomalla päivittäin yli kolme tuntia.

– Nämä luvut heijastavat toisaalta suomalaisten upeaa sitoutumista työhönsä ja vastuuntuntoa. Henkilöstö on valmiina venymään, jos tilanne sitä vaatii. Toisaalta tulokset paljastavat myös riittämättömän resursoinnin ja varautumisen puutteet, jos vuosilomalta täytyy palata hoitamaan hätätilanteita, Uotila pohtii.

Työnteko lomalla on räjähtänyt käsiin etenkin johtajien ja yrittäjien keskuudessa. Johtavassa asemassa olevista neljä viidestä hoitaa työtehtäviä täysin normaalisti etänä vuosilomallaan. Merkittävä osa johtajista työskentelee joka päivä yli kolme tuntia lomallaan.

Myöskään yrittäjät eivät pääse työstä irti. Kaikki kyselyyn vastanneet yrittäjät kertoivat tarkistavansa työviestejä ja sähköposteja kesälomallaan säännöllisesti. Yli puolet yrittäjistä (54,9 %) tarkistelee viestejä joka päivä alle 15 minuuttia, mikä on selvästi enemmän kuin millään muulla ammattiryhmällä.

– Nämä luvut kertovat siitä, että olemme todistamassa loman käsitteen täydellistä muutosta Suomessa. Työelämän digitalisaatio on tehnyt 1900-luvulla kehittyneestä lomaperinteestä, töistä täydellisestä irrottautumisesta, vanhentuneen tavan, eikä täysin uutta tasapainoa ole vielä löydetty, Uotila analysoi.

Uotilan mukaan tuoreen tutkimuksen tulokset ovat yksi merkki suurimmasta työelämän murroksesta sitten teollistumisen.

– Etätyön normalisoituminen vuosilomalla ei tarkoita enää satunnaista sähköpostin vilkuilua, vaan lomasta on tullut toinen työmaa. Tilanne on suomalaisten työhyvinvoinnin ja koko kansantaloutemme kilpailukyvyn kannalta kytevä burnout-pommi. Jatkuva työhön kytkeytyminen käytännössä joka päivä vuosilomalla ei ole kestävää pitkällä aikavälillä, hän varoittaa.

Uotilan mukaan organisaatioiden kannattaisi nyt kehittää uusia tapoja, joiden avulla varmistetaan, että työntekijät todella saavat myös levätä, palautua ja irrottautua töistä vuosilomansa aikana.

– Teknologia on tehnyt joustavan työnteon mahdolliseksi, mutta samalla se näyttää jo liiankin paljon rikkoneen työn ja vapaa-ajan välistä rajaa. Tarvitsemme uusia pelisääntöjä ja kulttuuria, jossa lomalla voi myös levätä riittävästi, Uotila painottaa.

SD Worx kartoitti suomalaisten loman aikaista työskentelyä valtakunnallisella kyselytutkimuksella kesäkuun 2025 lopussa. Tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi tuhat Suomessa asuvaa henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Otos edustaa suomalaista aikuisväestöä.

LUE MYÖS:

Älä tee tätä virhettä lomalla, työasiat jäävät muuten päälle