Teen juominen saattoi vähentää kuolleisuutta yllättävällä tavalla

Tee nousi Britannian imperiumin arvostetuimpien tuotteiden joukkoon 1700-luvulla. On myös mahdollista, että sen juominen vaikutti yllättävän myönteisesti koko väestöön vähentämällä kuolleisuutta.

Coloradon yliopiston ekonomisti Francisca Antman uskoo teen pelastaneen monia ihmishenkiä 1700-luvun lopulla, jolloin juoma saavutti suurta suosiota tavallisen kansan keskuudessa.

Terveysvaikutuksen taustalla eivät kuitenkaan ole antioksidantit tai muut teelehtiin sisältyvät hyödylliset ominaisuudet.

Tärkeintä oli, että teevettä oli keitettävä. Tuolloin veden ei ymmärretty sisältävän monia hengenvaarallisia taudinaiheuttajia. Havainto on julkaistu Review of Statistics and Economics –tiedelehdessä.

Britannian demografinen kehitys on BBC:n mukaan pitkään hämmentänyt monia historioitsijoita. Vuosien 1761 ja 1834 välillä kuolleisuus tuhatta ihmistä kohden laski 28 henkilöstä 25 henkilöön vuodessa. Kyseisellä aikavälillä palkat eivät juurikaan nousseet eikä elintaso kohentunut.

Teollisen vallankumouksen myötä valtava määrä ihmisiä virtasi kaupunkeihin, joissa hygienia oli yleensä puutteellista. Veden keittäminen tappoi punatautia ja muita sairauksia aiheuttavia bakteereja.

– Ihmisten virrattua kaupunkeihin voi olettaa, että sillä hygienian tasolla vesi toimisi merkittävänä tappajana, Antman sanoo.