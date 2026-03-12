Teemu Selänne vastaa Li Anderssonille: Minä panisin lapseni kotiopetukseen

Entinen jääkiekkoilija Teemu Selänne vastaa europarlamentaarikko Li Anderssonin (vas.) esitykseen koulupakosta.

– Itse jos aloittaisin uudestaan, niin laittaisin lapseni ehdottomasti kotiopetukseen. Oppivat paremmin, tehokkaammin paljon lyhyemmässä ajassa ja jäisi paljon enemmän aikaa kaikkeen muihin kivoihin harrastuksiin ja juttuihin, Selänne kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Selänteen kommentti on vastaus Anderssonin julkaisuun, jossa hän sanoo kannattavansa siirtymistä koulupakkoon. Hänen mielestään kotiopetukseen liittyy paljon ongelmia ja tiukan valvonnan järjestäminen on haastavaa.

Kirjoituksessaan hän jättää huomiotta sen, että myös perinteiseen kouluopetukseen liittyy ongelmia. Viime aikoina julkisuudessa ovat olleet esillä muun muassa koulujen toistuvat järjestyshäiriöt sekä koulukiusaaminen, jota ei monissa kouluissa saada kuriin. Nopeasti oppivat oppilaat voivat kokea tavallisen kouluopetuksen myös tuskalliseksi, sillä opetuksessa pyritään ottamaan huomioon kaikkien oppilaiden osaamistaso, jonka vuoksi lahjakkaat oppilaat voivat kokea opetuksen etenemisen liian hitaaksi.

Andersson viittaa Helsingin Sanomien uutiseen. Jutussa kerrotaan, että Suojelupoliisi pitää ilman lupaa toimivia kotikouluja uhkana kansalliselle turvallisuudelle, sillä osaan niistä on liitetty äärioikeistolaista ja islamilaista radikalisoitumista.

HS:n selvityksen mukaan vasemmistoliitto ja vihreät ratkaisisivat ongelman tuomalla Suomeen koulupakon. Muut puolueet haluaisivat ensisijaisesti parantaa kotikoulujen valvontaa ja kuntien ohjeistuksia.