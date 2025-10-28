Teboilille ei voi maksaa, kertovat asiakkaat

Useat sosiaalisen median käyttäjät ovat kertoneet, että Teboililla tehtyjen tankkausten maksut eivät kulje. Varsinkin yritysasiakkaat ovat kertoneet ongelmista maanantaina. Vaalassa toimiva kiinteistönhuoltoyrittäjä kertoi tiistaina maksaneensa yrityksensä polttoainelaskun perjantaina mutta saaneensa OP Pankista viestin, että rahojen siirto on jäädytetty pakotteiden vuoksi ja rahat palautettu takaisin maksajan tilille.

Yrittäjä väittää OP Pankin myös ilmoittaneen, että jos laskua yritetään maksaa on riski, että yritys joutuisi itsekin pakotteiden kohteeksi. Yrittäjä ei ole jakanut tästä väitteestä mitään näyttöjä, mutta on OP Pankille tilanteesta raivoissaan.

Mikäli OP Pankki on ilmoittanut näin, se on saattanut kuunnella Suomen Pankin näkemystä.

— Kaikki tällaisen yhtiön kanssa yhteistyötä tekevät ovat suuressa vaarassa joutua pakotteiden kohteeksi, sanoi Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston päällikkö Päivi Heikkinen Helsingin Sanomille perjantaina.

OP Pankki on noudattanut aiemminkin pakotemääräyksiä niin innokkaasti, että se on evännyt Yhdysvaltojen pakotteeksi joutuneelta yksityishenkilöltä peruspankkipalvelut, jotka lain mukaan Suomessa oleskelevalle tulisi taata.

Kyse ei kuitenkaan vaikuta olevan nyt ainoastaan OP Pankista, sillä maksut ovat tökkineet myös muista pankeista. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että talousohjauksen asiantuntijapalveluyritys Salokorvella on asiakkaina muun muassa kiertotalousfirmoja ja muita paljon polttoaineita käyttäviä yrityksiä. Salokorven mukaan maksuja Teboilille on yritetty tehdä Osuuspankin ja Nordean tileiltä. Teboilin Suomen emoyhtiön tili on puolestaan Oma Säästöpankissa. Maksujen tökkimisen vahvisti HS:lle myös Finanssivalvonta.

Teboilin omistaa venäläinen öljyjätti Lukoil. Tilanne alkoi purkautua viime viikolla, kun suomalainen Neste ensin lopetti polttoainetoimitukset Teboilille. Pian sen jälkeen, torstaina, Yhdysvallat määräsi Lukoilille ja toiselle öljyjätille Rosneftille pakotteita.

Nyt useat Teboilin asemat Suomessa ovat sulkeneet ovensa, ja maanantaina Lukoil ilmoitti että se hakee Yhdysvaltojen pakotevalvontavirasto OFAC:lta lisenssiä voidakseen myydä ulkomailla olevat toimintonsa – esimerkiksi Suomessa toimivan Teboilin.

Venäjäkielisen Moscow Timesin mukaan Lukoilin pörssiarvosta suli ensimmäisen pakotepäivän aikana noin 3,66 miljardia Yhdysvaltain dollaria.