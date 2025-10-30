Verkkouutiset

Teboilin asema Espoossa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Teboil vaihtaa omistajaa – Asiantuntija IL:lle: Vain kulissit vaihtuvat

Kari Liuhdon mukaan omistajanvaihdos on "venäläinen vimpautus".
Tiedustelututkimuksen professori ja Venäjä-asiantuntija Kari Liuhto pitää Teboilin omistajanvaihdosta ”venäläisenä vimpautuksena”. Hän kommentoi aihetta Iltalehdelle.

– Vaatteet vaihdetaan, mutta sisällä oleva taho pysyy samana, Liuhto toteaa IL:lle.

Pakotteiden alla oleva venäläinen öljy-yhtiö Lukoil ilmoitti myyvänsä ulkomaisen liiketoimintansa Gunvor Groupille. Sen taustalla toimii ruotsalainen miljardööri Torbjörn Törnqvist.

Liuhto huomauttaa, että venäläisillä pysyy edelleen yhtiön hallinta ja kontrolli, vaikka omistaja vaihtuukin. Huomionarvoista on sekin, että yhtiön toinen perustaja ja entinen osaomistaja oli Gennadi Timtsenko, joka joutui pakotelistoille jo vuonna 2014. Ennen pakotteiden voimaantuloa hän myi osuutensa Törnqvistille.

– Tämä näyttää siltä, että kulissit vaihtuvat, mutta sisältö pysyy. Venäläisillä on edelleen ote siitä, missä heidän energiavaransa liikkuvat, Liuhto toteaa.

Virallisesti Gunvor on rekisteröity Kyprokselle. Sen operatiivinen toiminta on Kyproksella.

Omistajanvaihdoksen myötä suomalainen Teboil on siirtymässä Lukoililta Gunvorille. Liuhto huomauttaa IL:lle, että kaupassa ei ole kyse vain Teboilista, vaan se on osa suurempaa kokonaisuutta.

