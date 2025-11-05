Teboil-pakotteiden noudattamatta jättäminen saattaa jopa kaataa koko pankin

Finanssiala muistuttaa, että pankit joutuvat noudattamaan myös Yhdysvaltojen pakotteita, jotta ne voisivat jatkaa toimintaansa ja taata palvelunsa asiakkailleen. Esimerkiksi Teboiliin kohdistuvat pakotteet vaikuttavat myös Suomessa toimiviin pankkeihin.

– Vaikka Yhdysvaltojen pakotteet eivät ole Suomessa oikeudellisesti sitovia kuten EU:n ja YK:n pakotteet, niillä on silti merkittävä vaikutus kansainvälisesti toimiviin suomalaisiin pankkeihin. Tämä johtuu Yhdysvaltain dollarin hallitsevasta asemasta sekä pankkien keskeisestä roolista kansainvälisessä maksuliikenteessä, kertoo Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Mika Linna.

Linna huomauttaa, että jos suomalainen pankki jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen pakotelistalle päätyneen yhtiön tai henkilön kanssa, saattaa se joutua toissijaisten pakotteiden kohteeksi.

– Vakavimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että pankki suljetaan dollaripohjaisen maksuliikkeen ulkopuolelle eivätkä yhdysvaltalaiset tai käytännössä muutkaan pankit enää suostu välittämään maksuja tai tekemään muita liiketoimia sen kanssa. Tämä lamauttaisi pankin kyvyn toimia ja tarjota palveluja asiakkailleen. Pahimmassa tapauksessa koko pankki voisi kaatua.

Myös muut Euroopan panit seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen pakotteita ja ottavat ne huomioon toiminnassaan, riskeissään ja päätöksenteokssaan.

– Finanssivalvonta suosittaa valvottavia huomioimaan myös kolmansien maiden pakotteet niissä tapauksissa, joissa rikkominen voi aiheuttaa merkittävän taloudellisen riskin pankin maksuvalmiudelle tai vakavaraisuudelle, lisää Linna.

Jos pakotteiden kohteeksi joutuu pankin asiakas, tulee pankin jäädyttää tämän tilit ja varat. Myös maksukortit lakkaavat toimimasta.Jäädytyksen jälkeen käteisnostot, tilisiirrot tai vaikkapa uudet talletukset ovat sallittuja vain toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

– Jos asiakas puolestaan yrittää maksaa pakotelistalla olevalle henkilölle tai yritykselle, maksutapahtuma havaitaan ja estetään pankin monitorointijärjestelmän avulla, eikä varoja siirretä, huomauttaa Linna.

Linnan mukaan mitään yksiselitteistä keinoa oikeudellisten velvoitteiden ja maksujen hoitamiseksi ei ole, jos pakotteiden vuoksi jonkun toimijan maksuliikenne pysäytetään.

– Ratkaisuja joudutaan käytännössä hakemaan tapauskohtaisesti. Jos maksun vastaanottaja tai maksun kohde on pakotelistalla, vaihtoehtoisen maksutavan käyttö on kuitenkin pakotteiden kiertämistä ja voi olla rangaistavaa.

Linna huomauttaa, että suomalaisten pankkien tulee noudattaa pakotteita, jotta niiden toimintakyky ja asiakkaiden palvelut saadaan turvattua.

– Pakotteiden noudattaminen on kaikkien vastuulla – niin kansalaisten, yritysten, viranomaisten kuin kuntien, organisaatioiden johdosta rivityöntekijöihin. Tätä vastuuta ei voi ulkoistaa-