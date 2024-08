TE: Tuhansien eurojen lisämaksu voi yllättää asunnon ostajan

Asuntokaupassa on Talouselämän mukaan yleistynyt käytäntö, jossa uudisasunnon ostaja maksaa asunnon myyntihinnan lisäksi erillisen vakuusmaksun taloyhtiölainasta. Vakuusmaksun suuruus on tyypillisesti muutaman kuukauden pääomavastike, mikä tarkoittaa usein tuhansien eurojen summaa.

YIT:n asumisen asiakkuuksista ja palveluista vastaava johtaja Pekka Helin sanoo, että kyseessä on varotoimenpide, jolla varmistetaan taloyhtiölainan maksu. Näin yksittäisen osakkaan maksuvaikeudet eivät kaadu muiden asunnonomistajien harteille.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Nyt viimeisen parin vuoden aikana asiakkaat ovat arvostaneet, että tällainen vakaus on olemassa. Paljon on puhuttu mediassakin siitä, että taloyhtiöt ovat yhteisvastuussa taloyhtiölainoista, kommentoi Helin, jonka mukaan YIT:llä on ollut käytäntö voimassa jo pitkään.

Vakuusmaksun saa takaisin, kun taloyhtiölainasta on maksettu yli puolet.

Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvisen mukaan panttimaksujen periminen taloyhtiölainojen turvaamiseksi on lisääntynyt viime vuosina. Yhtiöjärjestyksessä tulee olla asiasta kertova pykälä.

Osakkaiden on hyvä pohtia maksukykyä eri tilanteissa jo ennen kaupantekoa.

– Kun yhtiölainaosuudet ovat kasvaneet, ostajien pitää ymmärtää se, mihin sitoudutaan, miten kustannukset tulevat kehittymään, ja kuinka isoja vastikkeita joudutaan maksamaan, Järvinen sanoo.