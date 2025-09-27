Verkkouutiset

Helsingin yliopiston päärakennus., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

TE: Tällä koulutuksella noustaan yritysjohtajaksi

  • Julkaistu 27.09.2025 | 12:43
  • Päivitetty 27.09.2025 | 12:43
  • Koulutus
Valtaosalla yritysjohtajista on kauppatieteiden maisterin tutkinto.
Kauppatieteiden maisterin koulutus on yritysjohtajien yleisin tutkinto, selviää Talouselämän selvityksestä.

Talouselämä selvitti Suomen sadan vaikutusvaltaisimman yrityspäättäjän koulutuksia, toimialoja ja urapolkuja.

Selvityksen mukaan 55 prosenttia listan päättäjistä on käynyt kaupallisen alan koulutuksen. Suurin osa on kauppatieteiden maistereita, mutta listalla on myös muutamia kandeja ja tohtoreita.

Noin neljänneksellä (26 prosenttia) on diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto, ja osalla on sekä kauppatieteellinen että tekninen koulutus. Myös tekniikan lisensiaatteja ja tohtoreita mahtuu listalle muutamia.

Erityisesti joukon ulkomaalaisilla henkilöillä on myös humanistisia tai valtiotieteellisiä tutkintoja.

Lisäksi listalla on yksittäisiä oikeustieteilijöitä ja luonnontieteilijöitä sekä muutama maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa opiskellut.

