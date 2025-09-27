TE: Tällä koulutuksella noustaan yritysjohtajaksi

Kauppatieteiden maisterin koulutus on yritysjohtajien yleisin tutkinto, selviää Talouselämän selvityksestä.

Talouselämä selvitti Suomen sadan vaikutusvaltaisimman yrityspäättäjän koulutuksia, toimialoja ja urapolkuja.

Selvityksen mukaan 55 prosenttia listan päättäjistä on käynyt kaupallisen alan koulutuksen. Suurin osa on kauppatieteiden maistereita, mutta listalla on myös muutamia kandeja ja tohtoreita.

Noin neljänneksellä (26 prosenttia) on diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto, ja osalla on sekä kauppatieteellinen että tekninen koulutus. Myös tekniikan lisensiaatteja ja tohtoreita mahtuu listalle muutamia.

Erityisesti joukon ulkomaalaisilla henkilöillä on myös humanistisia tai valtiotieteellisiä tutkintoja.

Lisäksi listalla on yksittäisiä oikeustieteilijöitä ja luonnontieteilijöitä sekä muutama maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa opiskellut.