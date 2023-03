TE: Suomi ohitti nyt myös Tanskan verottajana

Suomi on ohittanut Tanskan kokonaisveroasteessa, Talouselämä kertoo.

Suomessa kokonaisveroaste on noussut jo 43,2 prosenttiin, kun Tanskassa se on 42,7 prosenttia. Muutos on merkittävä, sillä esimerkiksi vuonna 2021 kokonaisveroaste oli Tanskassa OECD-maiden korkein suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Tiedot perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreisiin ennakkolaskelmiin.

– Ennakkotiedot veroasteesta tulivat komissiosta. Näyttäisi siltä, että viime vuoden osalta näin olisi käynyt. Totta kai nämä ovat hyvin ennakollisia tietoja ja voivat tarkentua. Veroaste vaihtelee tyypillisesti myös vuosittain, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo TE:lle.

Hänen mukaansa Suomen ja Tanskan välinen muutos johtuu etupäässä Tanskan veroasteen laskusta. Samaan aikaan Suomen veroaste on hieman noussut.

– Ero on se, että Tanskassa julkinen talous on kunnossa ja painetta nostaa veroja ei ole. Heillä ei ole tällaista kestävyysvajekysymystä tai julkisen talouden tasapainokysymystä (kuin Suomella), Urrila toteaa.

Urrila sanoo olevansa valtiovarainministeriön kanssa samaa mieltä siitä, että Suomessa julkista taloutta pitää tasapainottaa.

– Menosäästöjä ja rakenteellisia uudistuksia. Painopisteen pitää olla muualla kuin verotuksessa. Yksittäisenä havaintona tämä vahvistaa sitä viestiä, Urrila toteaa TE:lle.