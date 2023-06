TE: Sijoitusyhtiö kiistää ”kiinteistökuplan”, Helsingin keskustaa hyödyttää tämä muutos

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo Talouselämä-lehdessä, että Helsingin keskustan toimitilamarkkina on elpymässä, kun työnantajat tuovat henkilöstöään takaisin toimistoille. Uutena ilmiönä hänen mukaansa näkyy se, että yritykset haluavat vaihtaa syrjemmiltä paikoilta Helsingin keskustan tai sen lähistölle, mutta pienempään neliömäärään.

Hohenthal ei paljasta Spondan tyhjillään olevien toimitilojen määrää.

– Se vaihtelee kohteittain. Kaikki neuvottelut ovat aina asiakaskohtaisia ja markkinaehtoisia. Olemme tulleet vastaan vuokrissa, hän sanoo.

Spondan omilta sivuilta ilmenee, että Helsingistä on tarjolla 44 kohdetta, joissa on erikokoisia toimitiloja, näistä vajaat 30 on keskustan alueella.

Kiinteistökuplan Hohenthal kiistää.

– Tällä hetkellä rahoitusmarkkina on varovainen, ja todennäköisesti se on sitä lähitulevaisuudessakin, hän sanoo TE:lle.

– Uskomme vahvasti Helsingin ydinkeskustan alueeseen, johon sijoittuu Yli 70 prosenttia kiinteistösalkkumme arvosta. Lisäksi Tampereen keskusta on meille tärkeä alue.

Hohenthalin resepti Helsingin keskustan vetovoiman parantamiseksi olisi muun muassa tuoda lisää kulttuuria, tapahtumia ja toimijoita alueelle, elävöittää ranta-alueita vaikkapa ravintolalaivoilla sekä lisätä asuntojen määrää ydinkeskustassa ja lähistöllä. Kaikkia tietöitä ei pitäisi käynnistää samaan aikaan ja saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla pitäisi huolehtia.