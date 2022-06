TE: Nyhtökaurayrittäjä sanoo vegekuplan puhjenneen

Nyhtökaurasta tunnetuksi tullut ruokayrittäjä Maija Itkonen myöntää, että niin sanottu vegekupla on puhjennut. Eläinperäisen lihan korvaajaksi kaavaillun kasviproteiinin suosio on hiipunut alkuhuuman jälkeen. Itkosta haastatteli aiheen tiimoilta Talouselämä.

Julkisuudessa hehkutettiin vielä muutama vuosi sitten kasviproteiinin tuloa markkinoille. Uutuustuotteet loppuivat hyllyistä hetkessä.

– Isot yritykset ovat lähteneet ’ihan mitä tahansa’ -meiningillä rynnimään, Itkonen sanoo.

Suosio ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Esimerkiksi Paulig on tänä keväänä myynyt vain muutama vuosi sitten ostamansa Gold & Green Foods -nyhtökaurayhtiön raskaan tappiollisena. Kasvipihveistään tunnetun Beyond Meatin osakkeen hinta on laskenut 90 prosenttia kurssihuipustaan.

Itkosen mukaan tilanne on samankaltainen kuin it-kuplan puhjetessa 2000-luvun alussa.

– Media julistaa, että muutos on peruttu. Se tulee aina. Ja nämä dinosaurukset huokailevat helpotuksesta, että ”huhhuh, onneksi ei tarvinnutkaan tehdä mitään, kyllä se jauheliha ja pekoni on sittenkin se malli”, hän kertoo

Nyhtökaurayrittäjä ei kuitenkaan usko kasviproteiinin kuolemaan, sillä maailman megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja väestönkasvu ohjaavat hänen mukaansa ennen pitkää ihmiskunnan vähemmän lihapitoiseen ruokavalioon. Kyse on lopulta Itkosen mielestä olosuhteiden pakosta.

– Jos pitää valita, syökö kymmenen ihmistä suoraan sadosta vai annetaanko kaikki lehmälle ja katsotaan, moniko siitä söi, se matematiikka ei yksinkertaisesti toimi.

Maija Itkonen ehdottaa, että myös julkisen vallan tulisi ottaa vastuuta kasvisruokien suuremman suosion saavuttamisesta. Tämä näkyisi esimerkiksi kouluruokailussa.

– Mieluiten ehkä jopa niin, että olet ensin täyttänyt lautasesi kasviksilla ja sitten siellä pöydän päässä on vähän lihaa, Itkonen sanoo Talouselämälle.