TE: Näin paljon Posti voisi maksaa osinkoa

Valtioneuvosto suunnittelee Posti Groupin listaamista Helsingin pörssiin. Pörssiin ei ole moneen vuoteen listautunut näin suurta uutta yhtiötä.
Talouselämän analyytikko Erkka Felt arvioi, että Posti on sijoittajalle houkutteleva vahvan osingonmaksukykynsä vuoksi. Vuonna 2024 yhtiö maksoi valtiolle 62 prosenttia tuloksestaan osinkoina, jos lisäosinkoa ei huomioida.
Feltin mukaan Postin osinkotuotto voisi pörssissä olla noin 7 prosenttia, mikäli julkisuudessa pyörinyt arvostus toteutuu.
Markkinanäkemykset Postin arvosta vaihtelevat. Eurooppalaiset verrokit, esimerkiksi Deutsche Post, Poste Italiane ja PostNL, arvostetaan melko alas, mutta nekin maksavat hyvin osinkoa.
Postin velkataso on historiallisen korkea. Korollista nettovelkaa oli kesäkuun lopussa 471 miljoonaa euroa, lähes 200 miljoonaa enemmän kuin vuoden alussa. Syynä on ennen kaikkea valtiolle maksettu jättimäinen lisäosinko.
Tästä huolimatta Posti on parantanut liiketulostaan jo kolme vuotta peräkkäin ja tehnyt viime vuonna parhaan nettotuloksensa yli vuosikymmeneen.