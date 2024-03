TE: Näin lakot vaikuttavat jätti-investointeihin jo nyt

Suuria, pääasiassa vihreän siirtymän investointipäätöksiä on tänä vuonna vireillä yli viiden miljardin euron arvosta, kertoo Talouselämä.

Metsäyhtiö Metsä Boardin vetäytyi torstaina Kaskisiin kaavaillun taivekartonkitehtaan perustamispäätöksestä. Markkinoilla pelätään nyt huonojen uutisten tulvaa.

Puolentoista miljardin euron kartonkitehdas kaatui kalleuteen, mutta vuoden suurin investointi on nyt vaakalaudalla poliittisten lakkojen seurauksena. Teollisuusyhtiö SSAB on tiedottanut, että Raahen terästehtaan toiminta on alkuvuodesta häiriintynyt työmarkkinakiistojen seurauksena. SSAB kilpailuttaa fossiilivapaata terästä tuottavan tehtaan päätöstä Raahen ja Ruotsin Luulajan välillä. Arvoltaan kahden miljardin euron investoinnin ratkaisee markkinaympäristö. Koska esimerkiksi teollisuussähkön hinta on sama molemmissa kaupungeissa, poliittisten lakkojen painoarvo kasvaa entisestään.

Miljardiluokkaa on myös kolmas investointipäätös, Ren-Gasin ainakin Lahteen ja Tampereelle kaavailemat vetytuotantolaitokset. Muut jätti-investoinnit pitäisivät sisällään esimerkiksi akkumateriaalitehtaan ja tuulivoimapuiston.