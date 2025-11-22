TE: Matkailuveron valmistelu alkaa – etujärjestöltä täystyrmäys

Valtiovarainministeriössä on aloitettu täysin uudenlaisen veron valmistelu. Kyse on niin sanotusta matkailuverosta, joka on on tyypillisesti lyhytaikaisen majoittumisen yhteydessä maksettava vero tai maksu. Talouselämän haastattelema matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa tyrmää uuden veron.

– Valmistelu on alkamassa. Ensin selvitetään matkailuveron toteuttamisedellytyksiä. Varsinaisen hallituksen esityksen valmistelu käynnistyy myöhemmin, valtiovarainministeriön veroasiantuntija Ella Luikku kertoo TE:lle.

Ministeriön mukaan matkailuvero on tyypillisesti lyhytaikaisen majoittumisen yhteydessä maksettava vero tai maksu. Se selvittää nyt, miten veron periminen voitaisiin järjestää. Veron suuruuteen ei tässä vaiheessa haluta ottaa kantaa.

– Euroopassa on paljon käytössä matkailuveroja tai turistiveroja, jotka kohdistuvat lyhytaikaiseen majoittumiseen ja jotka majoituspalvelut perivät matkailijoilta ja tilittävät veronsaajalle, Luikku kertoo.

Matkailuvero ei olisi heti voimassa kaikkialla Suomessa, vaan kunnat voisivat vapaaehtoisesti ottaa uuden veron käyttöön käyttöön.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tyrmää kaavaillun veron. Hän arvioi TE:lle, että mahdollisen veron vaikutukset olisivat ikäviä, kutsuen hanketta ”aivan järjettömäksi”.

– Jokainen yritys päättää hinnoistaan, mutta kun tällainen vero tulee, hinnat nousevat ja hotelli-investointien kynnys nousee, Lappi toteaa.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että Suomessa on jo ennestään kireä verotus.

– Suomen arvonlisävero majoitustoiminnassa on nyt Euroopan unionin toiseksi korkein, ainoastaan Tanskassa on korkeampi. Hotellien myynnistä useita kymmeniä prosentteja on ravintolamyyntiä. Ravintola-anniskelun verotus on suomalaisissa ravintoloissa Euroopan unionin korkeinta ja ruoankin verotus ravintoloissa kuudenneksi korkeinta. Verotus on erittäin ankaraa. Emme tarvitse yhtään uutta veroa.

Valtiovarainministeriön matkailuveron valmistelun taustalla on pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen viime kevään puoliväliriihen Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelmiin liittyvä päätös. Päätöksen mukaan lakiin perustuva matkailuvero toteutettaisiin alueellisena kokeiluna toteuttamisedellytysten selvittämisen jälkeen.