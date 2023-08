Täysosuma videolla – harvinainen Venäjän tutka räjäytettiin taas

Ukraina kertoo tuhonneensa jälleen harvinaisen ja arvokkaan venäläisen tutkajärjestelmän. Tällä kertaa kyse on 9S36-järjestelmästä, jota käytetään Buk-M2-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän maalinosoitukseen.

Etelä-Ukrainasta vastaava Ukrainan asevoimien esikunta on julkaissut Telegram-tilillään alla näkyvän videon. Lennokki kuvaa videolla puiden lomassa etenevää tutkajärjestelmää. Seuraavaksi tykistönammuksen täysosuma tuhoaa kohteen. Iskussa käytetystä aseesta ei kerrota mitään.

Ukrainan asevoimat väittää tutkan olevan jopa noin 40 miljoonan dollarin eli noin 37 miljoonan euron arvoinen. Samassa päivityksessä huomautetaan Hersonin alueella hiljattain tuhotusta harvinaisesta Predel-E-tutkajärjestelmästä ja elektronisen sodankäynnin Leer-2-järjestelmästä.

Verkkouutiset kertoi Predel-E:n tuhosta tässä jutussa. Ukrainalaisten mukaan tuliterä järjestelmä esiteltiin vasta tämän vuoden kesäkuussa. Tuhotun tutkan väitetään olevan peräti noin 185 miljoonan euron arvoinen ja ainoa laatuaan Venäjän asevoimien käytössä.

– Kokonaisuudessaan kyse on yli 260 miljoonan dollarin [n. 240 miljoonaa euroa] menetyksistä, Ukrainan asevoimista sanotaan.

Viime aikoina on kerrottu useista Ukrainan iskuista venäläisiin ilmatorjunta- ja tutkakohteisiin maan eteläosissa ja miehitetyllä Krimillä.

