Täysosuma silpoo Venäjän elektronisen sodankäynnin Zhitel-aseman videolla

Ukrainan asevoimat kertoo Telegramissa tuhonneensa Venäjän R330Zh Zhitel-järjestelmän Donetskin alueella. Zhitel on tehokas elektronisen sodankäynnin järjestelmä, joka on tarkoitettu satelliittiyhteyksien häirintään. Liikuteltavalla asemalla voidaan häiritä paikannusjärjestelmiä ja esimerkiksi ilma-alusten viestiyhteyksiä. Zhitel-järjestelmiä on käytetty Ukrainan sodassa jo vuosia.

Ukrainalaisten mukaan erikoisjoukot suoritti iskun yhdessä tavallisten asevoimien yksiköiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erikoisjoukot havaitsivat ja maalittivat kohteen tykistölle.

Ukrainan asevoimat on julkaissut alla näkyvän videon kohteen tiedustelusta ja tuhoamisesta. Lennokki kuvaa maalia ensin lähempää ja sitten kauempaa. Videon alussa näkyy asemaa operoivia venäläisiä sotilaita. Lopussa tykistönammuksen sirpalevaikutus tuhoaa kohteen täysosumalla. Osuma näyttää samalta kuin aiemmat ukrainalaisvideot Excalibur-ammusten käytöstä rintamalla.

Verkkouutiset on kertonut ukrainalle toimitetuista erittäin tehokkaista GPS-ohjatuista ammuksista aiemmin muun muassa tässä jutussa.

Zhitel oli ukrainalaisten mukaan sijoitettu ”melkoisen syvälle etulinjan taakse”.

