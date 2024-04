Täysi tuho etulinjassa: Tältä näyttää rintaman eteläosissa

Venäjän joukot ovat lisänneet viime kuukausien aikana painetta myös rintaman eteläosissa Zaporizzjan alueella.

Kremlin tavoitteena vaikuttaa olevan vallata takaisin viime kesän vastahyökkäyksessä vapautetut alueet. Tuolloin Ukrainan joukot etenivät Orikhivin kaupungista etelään ja vapauttivat Robotynen kylän. Rintamaan syntyi pullistuma, mutta venäläisten vahvasti miinoittama puolustusvyöhyke ei romahtanut.

Osa alueella taistelleista yksiköistä siirrettiin vuodenvaihteen jälkeen itään torjumaan Venäjän uutta hyökkäystä Donetskin alueella. Venäläisjoukot ovat yrittäneet hyödyntää tilannetta, mutta eteneminen on jäänyt vähäiseksi.

Tuore lennokkivideo näyttää alueen kärsimät laajat vauriot. Maaperä on täysin kraatterien peitossa, eikä yksikään rakennus näytä olevan pystyssä.

Ukrainassa pitkään asunut toimittaja Christopher Miller toteaa viestipalvelu X:ssä Venäjän asevoimien muuttaneen useita muitakin paikkoja synkiksi raunioiksi Ukrainassa.

– Robotynen voi lisätä kasvavaan listaan ukrainalaisia kaupunkeja ja kyliä, jotka on pyyhitty pois kartalta venäläisillä pommeilla, Miller sanoo.

Spoiler: Nothing's left. This is the horror and devastation that Russia's army brings wherever it goes. Add Robotyne to the growing list of Ukrainian cities, towns and villages that have been wiped from the map by Russian bombs. https://t.co/dsxP1inCOf

