Lennokki kuvasi rynnäkön, venäläisjoukot painostavat etelässä

Venäjän asevoimat toteutti alkuvuoden aikana hyökkäyksiä lähes koko Ukrainan pitkällä rintamalinjalla.

Asiantuntijoiden mukaan toiminnan painopiste oli Donetskin alueella, jossa venäläisjoukot etenivät kuukausien taisteluiden jälkeen Avdijivkan kaupunkiin ja vähitellen sen länsipuolelle.

Pohjoisempana Kupjanskin alueella rintamalinja on pysynyt lähes ennallaan jatkuvista taisteluista huolimatta. Venäjän tavoitteena on ollut mahdollisesti sitoa Ukrainan joukkoja, jotta siirrot muille alueille voitaisiin estää.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on kärsinyt kevään aikana erittäin raskaita tappiota ja käytännössä menettänyt aiemmin kokoamansa reservit. Hyökkäystoiminta on hyytynyt viime viikkoina idässä, mutta rynnäköitä on jatkettu rintaman eteläosissa Zaporizzjassa.

Robotynen kylän lähialueen valtaamisella on Kremlille poliittista merkitystä, sillä alue vapautettiin viime kesän vastahyökkäyksen yhteydessä.

Venäläissotilaat onnistuivat etenemään Robotynen kylään helmikuun lopulla panssariajoneuvojen tukemina, mutta Ukraina ilmoitti työntäneensä etujoukot nopeasti pois. Kylä on edelleen Ukrainan hallinnassa.

Venäjän asevoimat on julkaissut lennokkien kuvaamia videoita viimeaikaisista taisteluista. Niillä näytetään muun muassa tykistöiskuja lähes täysin raunioituneelle alueelle. Peltoaukeat ovat täysin kraatterien peitossa. Matalalla lentävä tiedusteludrooni seuraa, kuinka BMP-panssariajoneuvot etenevät tuhottujen sotilasajoneuvojen ohi ja ylittävät syviä kuoppia hiekkatiellä.

42. motoroituun divisioonaan kuuluvien joukkojen hyökkäys havaitaan, sillä peltoaukealle kääntyvien ajoneuvojen lähellä räjähtää tykistökranaatti. Toinen panssariajoneuvo avaa tulen konetykillään kohti Robotynea. Pienen rynnäkköryhmän eteen levitetään samalla savua lähestymisen peittämiseksi.

Kylän laidalle saavuttuaan reilun kymmenen venäläissotilaan ryhmä poistuu toisesta ajoneuvosta ja suojautuu läheiseen rakennukseen. Toinen ryhmä vaikuttaa joutuvan ukrainalaisten tulituksen kohteeksi lähes heti. Panssariajoneuvot tulittavat summittaisesti ympäristöön ja poistuvat nopeasti paikalle. Videon lopulla näytetään, kuinka yksittäinen ajoneuvo käy tuomassa paikalle vielä kolmannen ryhmän.

Venäläiset sotabloggaajat väittävät maan asevoimien edenneen viime päivinä Robotynen ja sen itäpuolella sijaitsevan Verboven lähellä.