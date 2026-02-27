Tatuointivärejä vedetään myynnistä, sisältävät syöpää aiheuttavaa ainetta

Tatuointiväreistä on löytynyt syöpää aiheuttavaa ainetta. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Nordic Tattoo Suppliesin myymää tatuointiväriä. Tuotteesta on löytyny formaltehydiä pitoisuuksina, jotka ylittävät niille määrätyt raja-arvot. Formaltehydi on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

Takaisinvedettävä tuote on Dynamic Platinum Tatuointiväri, Dynamic Platinum – Candy Apple Red. Tuotteen tuotenumero on LOT-CAPP-051224-DP.

Samaan aikaan myynnistä vedetään toinen Nordic Tattoo Suppliesin myymä tatuointiväri Intenze GEN-Z Tatuointiväri, Intenze GEN-Z – Lemon Yellow. Sen tuotenumero on SS339. Tatuointiväri sisältää isopropanolia yli sallittujen raja-arvojen. Isopropanolille altistuminen voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa keskushermoston lamaantumista sekä hengitysteiden ärsytystä.

Viranomainen kehottaa poistamaan molemmat tuotteet käytöstä välittömästi. Tuotteiden vastuuyritys Nordic Tattoo Supplies pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

– Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.

Kuvat takaisinvedettävistä tuotteista ovat nähtävillä alla. Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Tästä tatuointiväristä löytyi formatehydiä raja-arvot ylittävinä pitoisuuksina. TUKES

Tässä tatuointivärissä on isopropanolia liian suurina pitoisuuksina. TUKES

Verkkouutiset on kertonut jo aiemmin, että tatuoinnit lisäävät iho- ja imusolmukesyöpien riskiä. Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että sairastumisriski kasvaa sitä mukaa, mitä suurempia tatuointeja iholla on.

Riski liittyy tatuointimusteeseen. Tutkimuksessa havaittiin, että mustehiukkaset kulkeutuvat kehon läpi imusolmukkeisiin ja muihin elimiin. Tämä voi aiheuttaa kroonista tulehdusta ja siten lisätä syöpäriskiä.

Tutkijat havaitsivat, että suurimmat riskit liittyvät mustaan tatuointiväriin.