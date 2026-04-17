Onko keittiössäsi tämä tuote? Sisältää vaarallisia aineita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa kahdesta tuotteesta, joista irtoaa terveydelle haitallisia aineita. Molempiin tuotteisiin liittyy ympäristöriski, jonka vuoksi ne on poistettu myynnistä.

Ensimmäinen takaisinvedettävistä tuotteista on Diet Piggy -niminen naposteluapuri.

– Tuotteen sisällä oleva juotos sisälsi testauksen mukaan lyijyä huomattavasti yli sallitun pitoisuuden, joka on ympäristölle vaarallista. Lisäksi tuotteen sisällä olevassa kaiutinelementissä oli kuudenarvoista kromia yli sallitun pitoisuuden, Tukes kertoo sivuillaan.

Tuote on poistettu markkinoilta. Jos sinulla on kyseinen tuote, Tukes kehottaa olemaan yhteydessä tuotteen myyntipaikkaan. Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Tammer Brands Oy.

Toinen takaisinveto koskee Innovagoods-merkkistä veitsenteroitinta. Tuotetta käytetään esimerkiksi keittiöveitsien terottamiseen. Tuotteen sisällä oleva juotos sisälsi testauksen mukaan lyijyä ja kadmiumia huomattavasti yli sallitun pitoisuuden, joka on ympäristölle vaarallista.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Oy Udda Finland Ltd. Tuotteen ostajia kuluttajia kehotaan olemaan yhteydessä vastuuyritykseen.

Lyijy, kadmium ja kuudenarvoinen kromi ovat niin sanottuja raskasmetalleja, jotka voivat olla terveydelle haitallisia jo pieninä pitoisuuksina. Lyijy voi kertyä elimistöön ja heikentää erityisesti hermoston toimintaa, mikä on riski etenkin lapsille.

Kadmium puolestaan voi vaurioittaa munuaisia ja luustoa pitkäaikaisessa altistuksessa. Kuudenarvoinen kromi on tunnettu haitta-aine, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä ja on myös yhdistetty syöpäriskiin. Siksi näiden aineiden käyttöä kuluttajatuotteissa on rajoitettu tiukasti EU:ssa.