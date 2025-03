Tatuoinnit lisäävät syövän riskiä

Tatuoinnit lisäävät iho- ja imusolmukesyöpien riskiä, ilmenee tuoreesta tanskalaistutkimuksesta. Tutkimuksessa ilmeni, että sairastumisriski kasvaa sitä mukaa, mitä suurempia tatuointeja iholla on.

Riski liittyy tatuointimusteeseen. Tutkimuksessa havaittiin, että mustehiukkaset kulkeutuvat kehon läpi imusolmukkeisiin ja muihin elimiin. Tämä voi aiheuttaa kroonista tulehdusta ja siten lisätä syöpäriskiä.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa niin sanotun kaksostutkimuksen avulla. Tutkimukseen valittiin kaksosia, joista toisella oli tatuointeja ja toisella ei. Yhteensä tutkittavia oli yli 2 700. Kun tutkijat tarkastelivat kaksosten terveystietoja, ilmeni että tatuoidulla kaksosilla syövän esiintyvyys oli jopa 62 prosenttia korkeampi kuin tatuoimattomilla.

Tatuoinnin koon lisäksi syöpäriski kasvaa sitä mukaa, mitä kauemmin tatuointi on ollut iholla. Imusolmukesyöpään sairastuneiden saaman diagnoosin mediaani oli kahdeksan vuotta tatuoinnin ottamisesta. Ihosyöpään sairastuneiden syöpädiagnoosin mediaani oli vasta 14 vuotta tatuoinnin ottamisen jälkeen. Tutkijoiden mukaan tämä johtuu siitä, että tatuointimuste on ehtinyt vaikuttaa kauemmin iholla ja levitä imusolmukkeisiin. Tulokset osoittavat myös sen, että syöpä kehittyy hitaasti.

Se on tiedetty jo aiemmin, että tatuointimuste ei pysy vain iholla vaan siitä irtoaa hiukkasia myös verenkiertoon. Myös tatuointimusteen värillä on jonkin verran vaikutusta terveyshaittoihin. Tutkijat havaitsivat, että suurimmat riskit liittyvät mustaan tatuointiväriin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että musta tatuointiväri sisältää usein hiilimustaa. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut sen mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Myös muihin tatuointiväreihin liittyi riskejä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen tutkimus, joka tuo esiin tatuointeihin liittyviä terveysvaaroja. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tatuoinnit ovat lisänneet ihosairauksien ja kasvaimien esiintymisen todennäköisyyttä tatuoidun ihon kohdalla. Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, joka löytää vahvoja todisteita tatuointien ja syöpien välisestä yhteydestä.

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, ettei tutkimus todista täydellistä syy-yhteyttä tatuointien ja syöpien välillä. Se antaa kuitenkin tärkeää lisätietoa siitä, millaisia riskejä tatuointimusteissa käytettyihin aineisiin liittyy.

Tatuointien suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina etenkin länsimaisten nuorten keskuudessa. Vaikka näkyviä tatuointeja pidetään nykyään aiempaa hyväksyttävämpinä, joissain tilanteissa ne voivat vaikeuttaa esimerkiksi työpaikan saantia.