Tätä Vladimir Putin pelkää – Professorilta havainto Venäjän vaaleista

Venäjän presidentinvaalissa ehdolle pyrkineen Boris Nadezhdinin tie katkesi tänään virallisesti, kun Venäjän keskusvaalilautakunta kieltäytyi hyväksymästä poliitikon kannatusilmoituksia. Viranomaisten mukaan liian suuri osa kannattajakorteista sisälsi virheitä.

Nadezhdinin saavuttaman hieman yllättävänkin suuren huomion on kerrottu ärsyttäneen Kremliä ja johtaneen suoranaiseen syyllisten etsintään vaaleja kellontarkasti hallinnoivassa Venäjän presidentinhallinnossa.

Venäjä-asiantuntijan mukaan sotaa Ukrainassa avoimesti vastustavan Nadezhdinin kohtalo kertoo Kremlin ja diktaattori Vladimir Putinin ajattelusta ja suhtautumisesta vähäpätöiseenkin todelliseen poliittiseen vastarintaan.

– No niin, ”sotaa vastustavan” ehdokkaan lyhyt taival Venäjän vaaleissa on virallisesti ohi. Putin pelkää häivähdystäkin toisin ajattelusta, joten jopa nimellinenkin oppositio on pidettävä poissa ehdokaslistoilta (ja tietysti myös televisiosta), Chicagon yliopiston professori Konstantin Sonin sanoo X-palvelussa.

Boris Nadezhdin pyysi Meduzan mukaan vaalilautakunnan käsittelyssä lykkäämään asiansa käsittelyä, että kampanja voisi vielä poistaa listalta virheellisiä kannattajakortteja. Tähän ei kuitenkaan suostuttu.

Venäjän viranomaiset sallivat vain viisi prosenttia virheellisiä kannattajakortteja. Nadezhdinin vajaasta 105 000 kannattajakortista noin 10 000 väitetään olleen virheellisiä. Poliitikko on aiemmin kertonut aikovansa haastaa mahdollisen hylkäämispäätöksen Venäjän korkeimmassa oikeudessa.

Boris Nadezhdinia epäiltiin alkuun jälleen yhdeksi Kremlin kontrolloiman niin sanotun systeemisen opposition vale-ehdokkaista. Avoin sodan vastustaminen on kuitenkin saanut useimmat asiantuntijat toisiin aatoksiin.

Konstantin Sonin kertoi tammikuun lopulla Venäjän repaleisen ja lannistetun poliittisen opposition yhdistyneen poliitikon taakse käytännössä sodan vastustamisen takia ja koska kyseessä on ”kuka tahansa muu kuin Putin”. Kansalaisille ehdokkaan tukeminen on tarjonnut mahdollisuuden vastustaa sotaa tavalla, johon viranomaiset eivät voi puuttua.

Professorin mukaan Nadezhdin jopa nauttii varovaista tukea Putinin hallinnon sisällä.

– Siellä ja hallituksessa on paljon heitä, joiden mielestä sota oli valtava virhe. He eivät kuitenkaan luonnollisesti uskalla tehdä asialle mitään todellista, Sonin sanoi.

Hänen mukaansa Nadezhdin on tarjonnut Kremlin ”nukkuville rauhanaktivisteille” pienen mahdollisuuden saada viestiään läpi.

Sonin ennusti jo tuolloin, ettei kampanjan kuitenkaan anneta kestää kauaa.

