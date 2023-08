Tätä virhettä Venäjä toistaa Ukrainassa – ”pahinta, mitä voi tehdä”

Vuodettujen amerikkalaisten tiedusteluasiakirjojen mukaan Venäjän Spetsnaz-erikoisjoukot ovat kärsineet kovia tappioita Ukrainan rintamalla, koska niitä on käytetty perinteisen jalkaväen tapaan taisteluissa. Tavanomaisista operaatioista poikkeaviin tehtäviin koulutettujen venäläisten erikoisjoukkojen uudelleen muodostamisessa sanotaan kestävän vuosia.

Tämän lisäksi Venäjän eliittiyksikköinä pidettyjen VDV-maahanlaskujoukkojen kerrotaan menettäneen jopa puolet sotilaistaan Ukrainassa.

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toverin mukaan erikoisjoukkoja ei pitäisi käyttää perinteisen jalkaväen tapaan.

– Se on pahinta, mitä voidaan tehdä. Itä-Ukrainan Bahmutin taisteluiden rajuimmassa vaiheessa keväällä Ukraina käytti jopa erikoisjoukkoja taisteluissa, Toveri sanoo Verkkouutisille.

– Se on sellainen virhe, jonka venäläiset tekevät usein. Venäjä käyttää Spetsnaz-erikoisjoukkojaan taisteluissa, kun jalkaväestä on pulaa. Kyllä se erikoisoperaattorikin luotia tottelee. Silloin menetetään ainutlaatuinen ja pitkän koulutuksen saanut suorituskyky turhanpäiväisissä ja väärissä hommissa.

Toveri katsoo, että erikoisjoukkojen käyttämistä jalkaväkimuodostelmien rinnalla taisteluissa tulisi aina välttää.

– Ukrainalaiset eivät ole juurikaan toimineet näin.

Haastava tilanne

Ukrainan puolustus- ja sisäministeriöllä on alaisuudessaan erikoisjoukkoja. Lisäksi turvallisuuspalvelu SBU:lla on oma Alfa-erikoisjoukkonsa.

Washington Post kertoo tuoreessa artikkelissaan Alfa-ryhmän toiminnasta Ukrainan vastahyökkäyksen tukemiseksi eteläisellä rintamalohkolla Zaporižžjan alueella. Venäläisten rakentamien vahvojen linnoitusten ja laajojen miinakenttien takia kyseinen erikoisjoukko ei toimi perinteiseen tapaan vihollisen rintamalinjojen takana, vaan luottaa moderniin teknologiaan ja iskee venäläiskohteisiin räjähteillä varustetuilla lennokeilla.

– Kuten artikkelissa kuvataan, tämän joukko on selkeästi kohdannut haasteita. Suurin haaste on aina se, miten joukko saadaan solutettua tehtäväalueelle, Pekka Toveri sanoo.

Perinteisesti erikoisjoukot etsivät vihollisen ryhmityksestä aukkoja päästäkseen livahtamaan rintamalinjojen taakse jalan tai helikoptereilla.

Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Rintamalinjat ovat vakiintuneet, ja Ukrainassa käydään kulutussotaa, jossa tykistöllä ja lennokeilla on suuri rooli.

– Venäläiset ovat linnoittaneet yli puoli vuotta Zaporižžjan rintamalohkoa, ja se on nyt tarkasti valvottu yhtenäinen asema. Siellä on myös miljoonittain miinoja, Toveri toteaa.

– Näistä sulutteista läpi pääseminen on hidasta puuhaa. Jos niistä linjoista ei päästä yön pimeyden aikana kulkemaan läpi syvemmälle johonkin suojaiseen piilopaikkaan, joukko on vaikeuksissa.

Lisäksi venäläisten ilmapuolustuksen ja -valvonnan vuoksi helikoptereiden käyttö on mahdotonta.

– Siksi Ukrainan Alfa-joukon pitää keksiä muita keinoja vastahyökkäyksen tukemiseksi eteläisellä rintamalohkolla, Toveri sanoo viitaten muun muassa lennokeihin.

– Dnepr-joen varrelta (Hersonin alueella) ja Venäjän-vastaiselta rajalta (idässä ja pohjoisessa), joita ei ole linnoitettu yhtä vahvasti, löytyy Ukrainan muille erikoisjoukoille varmasti mahdollisuuksia soluttautua vihollisen selustaan. Mutta Alfa-ryhmän osalta tilanne on tällä hetkellä haastava.

Vihollisen yllättäminen

Pekka Toverin mukaan Alfa-joukko toimii ukrainalaiseen tapaan hyvin innovatiivisesti.

– Kyseessä on erittäin hyvin koulutettu porukka. Erikoisjoukkojen kohdalla on tärkeää se, mitä operaattoreiden korvien välissä on. Out of the box -ajattelu eli erilaisten ratkaisujen etsiminen on tärkeää, jotta vihollinen voidaan yllättää. Silloin voidaan käyttää teknologiaa hyväksi erilaisten toimien tekemiseksi.

– Eli resursseja ei välttämättä hyödynnetä perinteisen erikoisjoukon tapaan. Siten voidaan kuitenkin tehdä erikoisjoukkotyyppisiä tilaustöitä iskemällä avainkohteisiin ja -henkilöihin.

Alfan jäsenet tuhosivat heinäkuussa räjähdelennokilla torniin kiinnitetyn antenniryppään, koska venäläiset estivät elektronisen sodankäynnin järjestelmällään Ukrainan GPS-ohjattuja raketteja osumasta maaliin. Kun venäläisten häirintäkyky oli eliminoitu, ukrainalaiset tuhosivat tornin HIMARS-iskulla.

Toveri muistuttaa, kuinka Ukrainaa tukevat länsimaat ovat kouluttaneet ukrainalaisille muun muassa aselajien yhteistoimintaoperaatioihin perustuvaa sodankäyntiä.

– Yhden suorituskyvyn käytöllä luodaan edellytyksiä toisen suorituskyvyn käyttämiseksi.

– Esimerkiksi raketinheittimellä tuhotaan vastustajan ilmapuolustus, jotta tiettyyn kohteeseen voidaan iskeä vaikkapa ilmavoimalla.

Iskut selustassa

Ukraina on iskenyt miehitetyn Krimin niemimaan Manner-Venäjään yhdistävää Kertshinsalmen siltaa vastaan muun muassa venedroneilla.

– Tässä on sotilastiedustelu ollut mukana, joten todennäköisesti myös erikoisjoukoilla oli tässä jokin rooli, Pekka Toveri sanoo.

Venedroneilla on tehty iskuja myös Venäjän sota-aluksia vastaan, ja yksi Venäjän lipun alla purjehtinut tankkeri joutui hyökkäyksen kohteeksi.

– Ukrainan erikoisjoukot ovat tiettävästi tehneet iskuja venäläisten selustassa rautatieyhteyksiä ja ammusvarastoja vastaan.