Karu arvio: Jopa puolet Venäjän eliittijoukosta tuhottu Ukrainassa

Ainakin 50 prosenttia Ukrainaan lähetetyistä 30 000 venäläisestä eliittisotilaasta koostuvasta maahanlaskujoukoista on kuollut tai haavoittunut, kertoo Iso-Britannian tuore tiedusteluraportti.

Maahanlaskujoukkojen ylipäällikkö, kenraalieversti Mihail Teplinskyn puheesta julkaistu video saattoi paljastaa joukkojen heikon tilanteen ilman lupaa.

Maahanlaskujoukkojen päivän vuotuisessa juhlassa 2. elokuuta esitetyllä videolla Teplinsky näyttää vahvistaneen, että 8500 laskuvarjosotilasta on haavoittunut, mutta palannut sittemmin tehtäviinsä tai kieltäytynyt poistumasta etulinjasta.

Teplinsky ei kertonut tarkemmin montako sotilasta on kuollut tai haavoittunut niin vakavasti, että se estäisi sotilastehtäviin palaamisen. Brittitiedustelun arvion mukaan kuitenkin ilmoitettujen lukujen perusteella voidaan tehdä arvio myös kuolleista ja vakavasti loukkaantuneista.

Teplinskyn puheesta tehty video poistettiin pian julkaisun jälkeen Venäjän puolustusministeriön virallisista kanavista.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 August 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/VO1OZvBUiD

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RgFcdYXjuZ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2023