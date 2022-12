Tätä on Vladimir Putinin armeijan rappio: Sotilaat ampuvat toisiaan, miehet jättävät aseensa ja kävelevät kotiin

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on julkaissut paljastavan ääninauhan rintamalta. Nauhalla (alla) kerrotaan olevan venäläisen sotilaan ja tuntemattoman naishenkilön välinen keskustelu. Toinen puhuja saattaa olla sotilaan äiti tai vaimo.

Nauha avaa ikkunan venäläisen sotilaan rintamakokemuksiin. Vastaavia tarinoita on kantautunut esimerkiksi itsenäisten venäläismedioiden julkaisemissa sotakertomuksissa.

Andrei-niminen sotilas kiroilee keskustelun alussa jatkuvaa tykistön tulitukseen joutumista. Sitten hän kertoo rankkoja anekdootteja, jotka paikkansa pitäessään paljastavat paljon Ukrainassa valloitussotaa käyvän armeijan alennustilasta ja kurittomuudesta.

Hän aloittaa tarinalla kotiin päässeistä reserviläisistä.

– Sitten paikalle tuli tämä kuvernööri Vladimirista [kaupunki Moskovan itäpuolella]. Vladimirin alueen [reserviläisten] vaimot olivat alkaneet mellakoida siitä, ettei heille ole kerrottu, kuinka pitkäksi aikaa heidän miehensä on viety, hän kertoo.

– No kuvernööri tuli sitten tänne ja haki kokonaisen KAMAZ:n täydeltä [sotilaskuorma-auto] miehiä takaisin Venäjälle, Andrei jatkaa.

Nainen kiittelee tämän olevan oikein.

Sotilaan mukaan vaimot olivat tehneet videovetoomukseen. Siinä kysyttiin tämän lisäksi, mikseivät miehille lähetetyt apupaketit ole tulleet perille. Venäjältä on viime aikoina kuultu useita uutisia protestoivista sotilaiden äideistä ja vaimoista. Joukko venäläisnaisia on jopa matkannut Ukrainaan asti hakemaan miehiään kotiin.

Venäläissotilas jatkaa vuodatustaan kertomalla kohtaamastaan rintamalta lähteneestä sotilasporukasta.

– Meillä oli jätkiä täällä 7. komppaniasta – se ei ole meidän komppaniamme – jotka olivat vain heittäneet rynnäkkökiväärinsä upseerien jalkoihin ja painelivat jalan Valuikiin päästäkseen sotilassyyttäjän pakeille, Andrei tilittää.

Valuiki on kaupunki Ukrainan rajalla sijaitsevalla Venäjän Belgorodin alueelle. Alue on yksi venäläisten joukkojen keskeisistä väylistä sotaan.

– He eivät olleet syöneet mitään tai juoneet vettä viikkoon. He tulivat meidän luoksemme ja me sentään syötimme heidät.

– V***u, nainen huokaa ja hiljenee.

Andrei jatkaa matkalaisten kertoneen, että he olivat vain antaneet aseensa pois ja lähteneet.

– Totesin heille, että”herranjumala sentään – en tiedä, mitä teille pitäisi sanoa. Toivottavasti omat eivät ammu teitä”.

Sitten sotilas kertoo esimerkin kylmäävästä tapauksesta, jossa Venäjän sotilaat mitä ilmeisimmin joutuivat omiensa murhaamiksi.

– Meillä oli täällä tilanne, jossa joukko miehiä oli tulossa takaisin kaupalta. He pysähtyivät tupakalle toisen porukan kanssa, kävelivät parin sadan metrin päähän ja nämä jätkät ampuivat ne hengiltä.

Nainen kiroilee taas epäuskoisena.

Sitten Andrei kuvailee ryhmää moskovalaisia sotilaita.

– Tämä porukka Moskovasta tuli tänne, olevinaan v***n siistejä jätkiä, erikoisjoukkoja. He vetivät kännit ja alkoivat vain ammuskella.

– En tiedä pitäisikö minun paeta omilta vai vihollisilta, Andrei päättää lakonisesti.

In this intercepted call, Russian soldier explains how Vladimir governor returned mobilised men from the frontline after their wives started a riot. He also tells about cases of Russians randomly shooting each other in their backs. pic.twitter.com/8Gk5Eab2z2

— Dmitri (@wartranslated) December 1, 2022