”Tätä on harjoiteltu” – näin upseeri arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen etenemistä

Huhut Ukrainan pian alkavasta vastahyökkäyksestä ovat kiihtyneet viime viikkoina, samalla kun useat asiantuntijat ovat suhtautuneet epäillen vastahyökkäyksen mahdollisuuksiin murtautua venäläisten puolustuslinjojen läpi. Venäläisten rakentamista puolustuslinjoista ja esteistä on uutisoitu povatun keväthyökkäyksen alla.

Ruotsalainen everstiluutnantti, maansa sotilasasiamiehenä Kiovassa toiminut Peter Lindén ei kuitenkaan ole pessimistien kanssa samaa mieltä.

– Tätä on suunniteltu ja harjoiteltu. Ukrainalaisilla on tämäntyyppisiä puolustusasemia, joissa hyökkäyksiä on harjoiteltu, Lindén sanoo SVT:lle.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa opettava Lindén toteaa samalla, että ukrainalaiset tulevat kohtamaan merkittäviä esteitä. Vastahyökkäyksen laajuus ja aikataulu ovat vielä hämärän peitossa, mutta ruotsalaisupseeri uskoo ukrainalaisten ryhtyvän laajaan offensiiviin.

– Uskon, että se tulee olemaan huomattavan iso.

– Luulen että ukrainalaiset haluavat edetä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta vasta kun he katsovat olevansa valmiita ja valmistautuneita.

Lindén muistuttaa, että hyökkäyksen logistiset valmistelut vaativat aikansa. Lisäksi Ukraina on vastaanottanut länneltä uusia operatiivisia asejärjestelmiä, joiden käyttöönotto ei suju käden käänteessä.

Samalla Lindén myöntää, että murtautuminen venäläisten puolustuslinjojen läpi ei ole helppo tehtävä.

– Ensimmäiseksi he kohtaavat miinakentät. Miinoja on paljon ja miinoitukset ovat syviä, joten läpi pääseminen vaatii aikansa. Mutta sen he tekevät, siihen on tarvittavat tekniikat, upseeri kuvailee.

– Mutta se tulee hidastamaan heitä jonkin verran, ja samalla ukrainalaisia tulitetaan ilmasta ja muualta.

Seuraavaksi Ukrainan joukot kohtaavat ajoneuvoja hidastamaan kaivettuja ojia sekä niin sanottuja ”lohikäärmeen hampaita”, eli pyramidin muotoisia betonisia panssarintorjuntaesteitä. Lohikäärmeen hampaatkaan eivät hyökkäystä estä, vaan korkeintaan hidastavat, Lindén sanoo.

Tämän jälkeen ukrainalaiset ovat edenneet venäläisten juoksuhaudoille ja bunkkereille saakka.

Lindén pitää etelässä alkavaa vastahyökkäystä kaikkein todennäköisimpänä. Toiveikkuudestaan huolimatta hän povaa taisteluista verisiä.

– Nyt kyse on siitä, kuinka moni tulee menettämään henkensä ennen kuin ukrainalaiset onnistuvat vapauttamaan koko Ukrainan, mukaan lukien luonnollisesti Krimin.